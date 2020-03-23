Коронавирусная повестка (вот тут мы посвятили ей целую прямую трансляцию) коснулась абсолютно всех и, естественно, не обошла стороной литературу. Писатели, работающие с вечностью, тоже вынуждены подстраиваться под реальность и осмыслять ее. Что делать, а главное — что читать во время тотального карантина мы расспросили петербургских писателей.
Водолазкин, Аствацатуров, Букша и другие писатели советуют список книг на карантин
Евгений Водолазкин
автор романов “Лавр”, “Авиатор”, “Брисбен”, доктор филологических наук
Лично на меня вынужденная глобальная пауза влияет только положительно. Отменились ненужные встречи, посещения мероприятий, которые не важны, но от которых при обычном течении жизни не сбежать. Правда, отменились и события, которых я очень ждал, например, встреча с Дмитрием Быковым в московском Центральном доме литераторов в рамках проекта “Литература про меня”.
Сейчас странное положение, как говорил Александр Галич, “в новогодний бедлам, как в обрыв, на крутом вираже”. Понятно, что сам вирус и то, что от него страдают люди — это ужасно, как и та истерика, которая его сопровождает, но остановка жизни на краткий миг благотворна. Человечество на полном ходу нажало на тормоза и получило возможность выдохнуть, оглянуться, посмотреть вокруг.
В такое время можно почитать “Декамерона” Джованни Боккаччо, “Пир во время чумы” Пушкина, повесть Конан Дойля “Когда земля вскрикнула”. Конечно, роман Алексея Сальникова “Петровы в гриппе и вокруг него”, это напрашивается, да и сама книга очень талантливая. Да и “Лавра” как раз можно почитать.
Андрей Аствацатуров
автор романов “Люди в голом”, “Скунскамера”, “Не кормите и не трогайте пеликанов”, преподаватель СПбГУ, директор музея В. Набокова
СПбГУ, где я преподаю, принял решение вести образовательный процесс онлайн. У нас есть платформа Blackboard Learn для дистанционного обучения, но пока непонятно, выдержит ли она огромную нагрузку, которая, естественно, на нее упадет. Поэтому изучаем и другие платформы, думаем, как сделать так, чтобы учебный процесс не прерывался. Моя жизнь, конечно, тоже поменялась. Раньше я четыре раза в неделю проводил на различных факультетах Университета, а теперь сижу дома. Правда, работы стало даже больше: система удаленного преподавания пока не налажена. Музей Набокова, которым я руковожу, закрыт для посетителей, но научная работа ведется в обычном режиме.
Тем, у кого освободилось время, я бы порекомендовал прочесть те книги, которые были отложены “на потом”, такие точно есть у каждого. Когда наверстывать упущенное, как не сейчас? Что до современной литературы, то в массе своей она довольно пессимистичная. Но книги, создающие и внушающие покой, есть. Я бы порекомендовал последнюю книгу Евгения Водолазкина “Идти Бестрепетно”. Сам открываю ее в моменты внутреннего беспокойства. Еще есть роман Михаила Елизарова “Земля”, довольно объемное произведение (порядка 800 страниц) — спокойный, нетревожный, замедленный нарратив. А книга, которая учит преодолевать трагедийность и чрезмерную драматичность — “Пересечение” Валерия Айрапетяна.
Ксения Букша
автор романов “Завод “Свобода”, “Жизнь господина Хашим Мансурова”, журналистка
Я сама и так работаю из дома, но, конечно, последние события я на себе ощутила. Старших детей отправили на незапланированные школьные каникулы, а младший у меня и так не ходит в садик.
Честно говоря, в происходящем не вижу вообще ничего особенного. Всякая неприятная бодяга творится в мире постоянно. Ну да, печалька, следим, бережем пожилых родственников. Естественно, грустно, что люди умирают. Но какой-то концентрированной тревоги и подавленности у меня нет и в помине. Живу по принципе «делай, что должен и будь, что будет».
Страшно и жутко, когда происходят трагедии вроде пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Естественная трудность, и таких трудностей будет все больше. Изменения климата, развитие резистентности к антибиотикам — через какое-то время организмы людей перестанут воспринимать антибиотики и смертельной может стать обычная пневмония. Короче, на дворе время кризисов и вызовов, которым надо смотреть прямо в глаза.
Саша Филипенко
автор романов “Красный крест”, “Возвращение в острог”
Мой роман “Возвращение в острог” вышел в Германии, прекрасно там продаётся и попал в список бестселлеров Spiegel. В связи с этим должно было состояться множество встреч, например, в Кёльне и в Зальцбурге, планировал быть на книжной ярмарке в Лейпциге. Но весь австрийско-немецкий тур отменился. Успел только выступить перед читателями в Калининграде. В мае запланирован еще ряд выступлений в Германии, и пока непонятно, состоятся они или не. Такая же неясная ситуация со спектаклем режиссера Семена Серзина по моему роману “Красный крест” в “Гоголь-Центре”, запланированном на апрель.
Но вне мероприятий мой образ жизни не изменился вообще. Я мало вижусь в людьми, сижу дома и пишу новую книгу, собираю для нее материал, интервьюируя людей по телефону. Периодически даю интервью по “Скайпу” сам, в основном, немецким и австрийским журналистам. Сейчас советую всем читать абсолютно всё, что было когда-то отложено в сторону.
Вадим Левенталь
автор романа “Маша Регина”, владелец книжного магазина “Во весь голос”
Ситуация повлияла на меня радикально, потому что я отвечаю за мероприятия в книжном магазине “Во весь голос”, а они отменяются одно за другим и новые даты пока не назначаются. Очевидно, что главная книга карантина — “Чума” Альбера Камю!
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