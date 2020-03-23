Водолазкин, Аствацатуров, Букша и другие писатели советуют список книг на карантин

Я сама и так работаю из дома, но, конечно, последние события я на себе ощутила. Старших детей отправили на незапланированные школьные каникулы, а младший у меня и так не ходит в садик.

Честно говоря, в происходящем не вижу вообще ничего особенного. Всякая неприятная бодяга творится в мире постоянно. Ну да, печалька, следим, бережем пожилых родственников. Естественно, грустно, что люди умирают. Но какой-то концентрированной тревоги и подавленности у меня нет и в помине. Живу по принципе «делай, что должен и будь, что будет».

Страшно и жутко, когда происходят трагедии вроде пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Естественная трудность, и таких трудностей будет все больше. Изменения климата, развитие резистентности к антибиотикам — через какое-то время организмы людей перестанут воспринимать антибиотики и смертельной может стать обычная пневмония. Короче, на дворе время кризисов и вызовов, которым надо смотреть прямо в глаза.