Ровно 60 лет назад, 14 февраля 1960 года, в Дворце культуры имени Горького прошло первое выступление Иосифа Бродского. Будущий нобелевский лауреат декламировал свои произведения в компании молодых и еще мало известных авторов в рамках конкурса «Турнир поэтов». Главный редактор журнала «Звезда» Яков Гордин вспоминает, как это было.
Каким было самое первое выступление Иосифа Бродского 60 лет назад? Вспоминает главред журнала «Звезда» Яков Гордин
В рамках конкурса, организованного обкомом комсомола, свои произведения читали Александр Кушнер, Глеб Горбовский, Виктор Соснора. Яков Гордин разделил второе место турнира с Германом Сабуровым — первое место не досталось никому. Как вспоминает главред «Звезды», на строчки Бродского зал отреагировал живо, а жюри — пришло в ярость от стихотворения «Еврейское кладбище».
«По правилам турнира, поэты читали по одному стихотворению, а второе выдавали, только если просила аудитория. Но после «Еврейского кладбища» в зале раздались аплодисменты и люди не отпустили Бродского со сцены. Поэтому он прочитал второе, несмотря на такую реакцию жюри. С эпиграфом: "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку"», — рассказал «Петербургскому дневнику» Гордин.
Отвечать пришлось ведущей конкурса Наталье Грудининой. «Ей пришлось сказать, что решением жюри выступление Бродского считается «не бывшим». Как бы его и не было, никто не слышал и не видел… Но в нашем кругу молодых литераторов это было воспринято с большим интересом и весьма интенсивно обсуждалось», — вспоминает Гордин. В свою очередь писатель и литературовед Андрей Арьев считает, что выступления молодых поэтов в феврале 1960 года пробудило всю петербургскую поэзию. «Для того поколения поэтов, которым было по 20 лет, это было первое яркое выступление. Там были разные поэты по своей эстетической сущности, чего не было в официальной поэзии», — отмечает он.
Иосиф Бродский
«Еврейское кладбище около Ленинграда...», 1958:
Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядом
юристы, торговцы, музыканты, революционеры.
Для себя пели.
Для себя копили.
Для других умирали.
Но сначала платили налоги,
уважали пристава,
и в этом мире, безвыходно материальном,
толковали Талмуд,
оставаясь идеалистами.
Может, видели больше.
А, возможно, верили слепо.
Но учили детей, чтобы были терпимы
и стали упорны.
И не сеяли хлеба.
Никогда не сеяли хлеба.
Просто сами ложились
в холодную землю, как зерна.
И навек засыпали.
А потом -- их землей засыпали,
зажигали свечи,
и в день Поминовения
голодные старики высокими голосами,
задыхаясь от голода, кричали об успокоении.
И они обретали его.
В виде распада материи.
Ничего не помня.
Ничего не забывая.
За кривым забором из гнилой фанеры,
в четырех километрах от кольца трамвая.
Напомним, открыть музей поэта Иосифа Бродского в «полутора комнатах» на Литейном проспекте планировали в мае 2020 года — к 80-летию со Дня рождения поэта. Культурное пространство появится благодаря усилиям Фонда создания музея Бродского и бизнесмена Максима Левченко. В январе 2020 года музей заработал в тестовом режиме. Ранее петербургские реставраторы выяснили, как выглядел пол в «полутора комнатах» Бродского. А еще впервые вышли в печать письма Сергея Довлатова к Иосифу Бродскому. Они хранились в архиве Бродского в библиотеке Йельского университета, откуда были переданы для публикации в журнале «Звезда» писателем Андреем Арьевым.
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