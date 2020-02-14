В рамках конкурса, организованного обкомом комсомола, свои произведения читали Александр Кушнер, Глеб Горбовский, Виктор Соснора. Яков Гордин разделил второе место турнира с Германом Сабуровым — первое место не досталось никому. Как вспоминает главред «Звезды», на строчки Бродского зал отреагировал живо, а жюри — пришло в ярость от стихотворения «Еврейское кладбище».

«По правилам турнира, поэты читали по одному стихотворению, а второе выдавали, только если просила аудитория. Но после «Еврейского кладбища» в зале раздались аплодисменты и люди не отпустили Бродского со сцены. Поэтому он прочитал второе, несмотря на такую реакцию жюри. С эпиграфом: "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку"», — рассказал «Петербургскому дневнику» Гордин.

Отвечать пришлось ведущей конкурса Наталье Грудининой. «Ей пришлось сказать, что решением жюри выступление Бродского считается «не бывшим». Как бы его и не было, никто не слышал и не видел… Но в нашем кругу молодых литераторов это было воспринято с большим интересом и весьма интенсивно обсуждалось», — вспоминает Гордин. В свою очередь писатель и литературовед Андрей Арьев считает, что выступления молодых поэтов в феврале 1960 года пробудило всю петербургскую поэзию. «Для того поколения поэтов, которым было по 20 лет, это было первое яркое выступление. Там были разные поэты по своей эстетической сущности, чего не было в официальной поэзии», — отмечает он.