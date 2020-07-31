Кто дарил Малевича и Уорхола Русскому музею? Что и как смотреть на выставке «Дары» к 125-летию музея

Дарители как новый черный

Круглая дата для любого крупного музея — бенефис, возможность сфокусировать на себе внимание власти и СМИ, а также подкорректировать собственный имидж в глазах общественности. Так, например, Эрмитаж в юбилейный год запустил к себе биеннале Манифеста 10 — дав понять, что за современным искусством надо идти в Главный штаб. Русскому музею не повезло: аккурат к праздничной декаде начался карантин. Вместо выставок и светских мероприятий — наскоро придуманные и снятые онлайн-экскурсии. Главный проект года «Дары. Избранное» о дарителях как драйвере развития музейной коллекции открывают на пару месяцев позже и с ковидными ограничениями: необходимо записываться на определенный сеанс через интернет, причем на каждую из 4 частей выставки в 4 дворцах — билет отдельный.

Сама идея построить монументальную четырехчастную экспозицию с 1500 работами, вокруг собирателей и/или дарителей — абсолютно в духе времени, например 2019 год в Эрмитаже был официально назван годом коллекционера. «Братья Морозовы» в Главном штабе и «Щукин. Биография коллекции» в Пушкинском музее, «Личный выбор» в Музее Гараж и совсем недавние скандальные «Дары Марата» с подарками от Марата Гельмана в Третьяковской галерее — это уже тенденция. На прошлогодних «Трех коллекциях» в том же Русском показывали прекрасных Бориса Григорьева, Наталью Гончарову и Малевича и многих других из частных собраний — зрителям не верилось, что эти вещи висят на стене в чьей-то квартире.