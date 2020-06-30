Как конкурс на памятник врачам-героям придумали миллиардер Игорь Рыбаков и автор «Путина в ромашках» Алексей Сергиенко

На «Красную дверь» уже положил глаз готовящийся к открытию арт-центр «Аврора», который будет располагаться напротив крейсера. Именно этот проект отмечает как единственный удачный Александр Боровский и отдельно хвалит Василий Церетели: «Мне понравилась работа "Красная дверь", я очень рад, что она прошла в финал». Создатель, дизайнер Дмитрий Силинский, как и почти все остальные участники конкурса, не известен искусствоведам и арт-менеджерам. Дмитрий получил среднее образование в Северодвинске, а в Петербурге занимался, например, декорированием подиума для показа модельера Игоря Гуляева на Mercedes Benz Fashion Week Russia и работал в команде реставраторов музея Дом игральных карт в Петергофе. «Конкурс я нашел случайно, просто решил поучаствовать, не помню, где и и как на него наткнулся. Я больше думал над этим проектом, чем его делал. Я сидел около часа и размышлял над идеей, и набросал эскиз за 10 минут», — вспоминает Силинский. «Мне хотелось создать что-то достаточно простое и не совсем банальное. Я сразу отказался от идеи изображать врачей или коронавирус. Хотелось, чтобы памятник бросался в глаза, цеплял людей. Основная идея: оставить воспоминание о том, что когда-то с помощью врачей и медицины мы смогли победить вирус и выйти из режима самоизоляции. Сам крест — символ медицины, дверь — выход из режима самоизоляции». До этого проектов8 памятников Дмитрий не создавал.

Еще один победитель — проект памятника «Три врача» архитектора из Нижнего Новгорода Дмитрия Пермякова: три фигуры врачей в масках стоят на красном кресте и прорываются сквозь расколотое напополам воплощение вируса COVID -19 монструозных размеров. Закрывает тройку проектов-финалистов монумент «Камень с бронзой» от художника из Волгограда Евгения Павлюченко: сквозь глыбу пробивается скульптурное изображение врача, который держит над пациентом кислородную маску. «Очень ценно, что благодаря Игорю Рыбакову и Алексею Сергиенко, появилась еще одна возможность для авторов реализовывать такие исторически важные проекты на открытой конкурсной основе – это оказывает положительное влияние и на художников, и на зрителей, и на культуру в целом», — комментирует результаты проекта Софья Троценко, основательница ВИНЗАВОДа. Все проекты, которые были представлены на конкурсе, можно рассмотреть тут.