Татьяна Толстая и Евгений Водолазкин напишут тексты для осенних перформансов в Эрмитаже

Отмечается, что это предоставит зрителям возможность по-новому взглянуть на эрмитажные экспонаты через синтез литературы, актерского мастерства, музыки и танца. Писатели представят эссе, посвященные картинам из коллекции музея, а актеры, танцоры и музыканты придумают по ним перформансы.

Среди участников креативного проекта заявлены писатели, актеры, композиторы и режиссеры из России, США, Германии и других стран. Среди заявленных участников — писатели Евгений Водолазкин и Татьяна Толстая, режиссер Жаклин Корнмюллер, драматург Петер Вольфф.

По предварительной информации «Флора» пройдет в октябре-ноябре 2020 года. Перформансы будут показывать каждый четверг.

Ограничения на посещение музеев сохранятся и после окончания пандемии коронавируса, считает Михаил Пиотровский. По мнению генерального директора Государственного Эрмитажа, санитарные требования к музеям, открывшимся после перерыва в работе, потребуют кардинально изменить систему приема посетителей. Он также сообщил, что за время пандемии коронавируса музей потерял около половины своих доходов.



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