Знакомьтесь, Максим Има — стрит-артист из Колпино, который курирует выставки в ЦВЗ «Манеж» и Музее стрит-арта

Большой выставкой в Музее стрит-арта «Хоть стой, хоть падай», на которую привлек 65 художников, я хотел разнести условных «девочек из Смольного» и взрослых мужиков-кураторов. Показать, что уличные художники — это не инфантильные чуваки, которые хотят «забомбить» весь город, они чаще всего интересные и многогранные личности. Говорить о граффити, быть рупором явления нужно тем, кто им занимается. Я уважительно отношусь к институциям, которые занимаются стрит-артом, но некоторые из них немного не в материале. Я хотел, чтобы работы на выставке разглядывали, залипали на них. Люди, далекие от стрит-арта, его не понимают. Им нравится, когда что-то нарисовано на стене Музея стрит-арта, а если тоже самое появится в их дворе — уже не нравится. То есть мы готовы изменять свое мнение относительно искусства в зависимости от того, где оно появилось. Это нормально, но хотелось чуть глубже подойти к размышлению на эту тему. Основной идеей был тотальный шок от происходящего вокруг. Надо отметить, что второй предложенной мной концепцией была выставка с названием ИЗОляция. Тогда речь шла о новостной повестке об изоляции российского интернета. Сейчас это все приобретало бы новые смыслы. Самая большая работа — мурал с клеткой Виталия Пушницкого, который дважды стал пророческим. Сначала клетку-забор сравнивали с забором в Екатеринбурге во время митингов против строительства храма, сейчас уже она символизирует наше добровольное заточение. Такие совпадения доказывают, что настоящие художники всегда могут видеть чуть дальше.