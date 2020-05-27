Из больницы в Англии попытались украсть работу Бэнкси



Неизвестный прошел в больницу в защитном комбинезоне, а в руках у него была беспроводная дрель, сообщает таблоид The Sun. Охранники медицинского учреждения сразу обратили на мужчину внимание, после чего связались с руководством, но получили указание наблюдать за ним и не трогать.

Злоумышленник несколько раз прошел мимо картины, а камеры смогли запечатлеть момент, когда он «без сомнения, оценивал обстановку». После этого охрана больницы все-таки попросила его покинуть помещение.

Напомним, Бэнкси передал черно-белый рисунок в больницу в Саутгемптоне в начале мая и с тех пор он висел на одной из стен в холле. По размерам картина — около одного квадратного метра. Вместе с работой художник оставил записку для сотрудников медучреждения: «Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что это [рисунок] принесет немного света в это место, пускай он и только черно-белый».

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