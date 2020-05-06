Медсестры вместо Бэтмена и Человека-паука. Посмотрите на новую работу Бэнкси!



Бэнкси нарисовал маленького мальчика, который играет с игрушкой медсестры тогда как Бэтмен и Человек-паук оказываются в мусорном ведре. Вероятнее всего, таким образом художник поддержать медиков, которые помогают лечить людей в период пандемии коронавируса.

BBC уточняет, что сейчас новая работа Бэнкси размером около одного квадратного метра находится в больнице в Саутгемптоне в графстве Хэмпшир. Он также оставил записку для сотрудников медучреждения: «Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что это [рисунок] принесет немного света в это место, пускай он и только черно-белый».

Напомним, ранее Бэнкси показал свою новую работу. Она не похожа на его привычные картины, ведь нарисовал художник ее не на улице, а дома. Теперь весь мир знает, что он тоже соблюдает самоизоляцию, а еще — что он женат.

Самоизоляция для многих стала стимулом к творчеству. Взять хотя бы популярный инстаграм-челлендж #TussenKunstQuarantaine или даже совместный конкурс, который запустили Государственный Эрмитаж и «Собака.ru». А еще можно принять участие в фотопроекте, который собирает послания человечеству, написанные на оконных стеклах.

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