Художник Бэнкси показал новую работу — она не похожа на его привычные картины

«Моя жена не любит, когда я работаю из дома», — написал Бэнкси в своем аккаунте.

Он изобразил восемь мышей, которые устроили переполох в уборной художника. Одна из них размотала туалетную бумагу, другая выдавила зубную пасту, еще трое пытаются перевернуть зеркало, в отражении которого другая мышь зачеркивает дни как это делают заключенные в тюрьме.

Несколько лет назад Бэнкси хотел уничтожить одну из своих самых известных картин — маленькую девочку с красным шаром — однако что-то пошло не так. Видео с подготовкой своего перформанса он представил позднее.

Самоизоляция для многих стала стимулом к творчеству. Взять хотя бы популярный инстаграм-челлендж #TussenKunstQuarantaine или даже совместный конкурс, который запустили Государственный Эрмитаж и «Собака.ru». А еще можно принять участие в фотопроекте, который собирает послания человечеству, написанные на оконных стеклах.

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