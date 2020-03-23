Сегодня, 23 марта, Русский музей запустил проект «Искусство рядом», в рамках которого будет проводить прямые эфиры открытых показов, экскурсий и лекций. Публикуем программу на март и начало апреля.
Что Русский музей будет показывать дистанционно? Опубликована программа онлайн-трансляций
-
Фото: Shutterstock.com
23 марта в 16:30 стартует открытый показ фильма «Русский музей в XXI веке». В 16:40 покажут запись встречи с генеральным директором Русского музея Владимиром Гусевым «Профессия – Русский музей». 24 марта в 16:30 ведущий методист методического отдела Анна Прозорова проведет онлайн-экскурсию «Александр Иванов. Явление Христа народу», а в 17:00 покажут онлайн-лекцию «История Русского музея в фотографиях», которую прочитает главный специалист по теории и истории хранительской и реставрационной работы Русского музея Иван Карлов.
25 марта в 16:30 пройдет онлайн-экскурсия «Мраморный дворец» от ведущего специалиста по научно-просветительской деятельности музея Ольги Рачковой. В 17:00 состоится открытый показ фильма «Александр III. Бронзовый странник». 26 марта в 16:30 Елена Яковлева проведет онлайн-экскурсию «Генрих Семирадский. Фрина на празднике Посейдона», а в 17:00 — онлайн-лекцию «Картина, стиль, мода», прочитает которую старший научный сотрудник отдела новейших течений Маргарита Костриц.
-
NYC Russ / Shutterstock.com
27 марта в 16:30 стартует онлайн-экскурсия «Михайловский (Инженерный) замок», а в 17:00 — онлайн-лекция «Александр III и изобразительное искусство», прочитает которую заведующий отделом живописи вт. п. XIX – начала XX веков Павел Климов. 30 марта в 16:30 состоится онлайн-экскурсия «Икона «Чудо св. Георгия о змие», а в 17:00 — открытый показ фильма «Восхождение на Амвон». 31 марта можно будет посмотреть экскурцию «Федор Бруни. Медный змий» в 16:30, а в 17:0 — послушать лекцию «История одной картины. Федор Лосенко. «Владимир и Рогнеда» от Светланы Бирюковой.
1 апреля в 16:30 проведут экскурсю «Виктор Васнецов. Витязь на распутье», в 17:00 — покажут Строгановский дворец, а в 17:30 — стартует цикл «Книги о Русском музее». 2 апреля в 16:30 покажут фильм из цикла «История одного шедевра» — «Эпоха Петра I», в 17:00 — прочитают лекцию «Петровский Петербург». 3 апреля состоится экскурсия «Дмитрий Левицкий. Смолянки», а в 17:00 — показ еще одного фильма из цикла «История одного шедевра» — «Эпоха Павла I ». 6 апреля в 16:30 проведут экскурсию «Валентин Серов. Портрет графини Орловой», в 17:00 покажут фильм «Реставрация картины Михаила Нестерова «Святая Русь».
7 апреля в 16:30 пройдет онлайн-экскурсия «Василий Суриков. Покорение Ермаком Сибири», в 17:00 — лекция «Романтизм и классицизм: вечный диалог», прочитает которую ведущий специалист по научно-просветительской деятельности музея службы «Виртуальный Русский музей» Мария Руденская. 8 апреля в 16:30 можно будет пройти онлайн-экскурсию «Леон Бакст. Древний ужас», в 17:00 — послушать онлайн-лекцию «Майолика Михаила Врубеля», а завершить программу просмотром фильма «Искусством мечтать. Реставрация картины Вильгельма Котарбинского».
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей и Государственный Эрмитаж. Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.