Что Русский музей будет показывать дистанционно? Опубликована программа онлайн-трансляций

27 марта в 16:30 стартует онлайн-экскурсия «Михайловский (Инженерный) замок», а в 17:00 — онлайн-лекция «Александр III и изобразительное искусство», прочитает которую заведующий отделом живописи вт. п. XIX – начала XX веков Павел Климов. 30 марта в 16:30 состоится онлайн-экскурсия «Икона «Чудо св. Георгия о змие», а в 17:00 — открытый показ фильма «Восхождение на Амвон». 31 марта можно будет посмотреть экскурцию «Федор Бруни. Медный змий» в 16:30, а в 17:0 — послушать лекцию «История одной картины. Федор Лосенко. «Владимир и Рогнеда» от Светланы Бирюковой.

1 апреля в 16:30 проведут экскурсю «Виктор Васнецов. Витязь на распутье», в 17:00 — покажут Строгановский дворец, а в 17:30 — стартует цикл «Книги о Русском музее». 2 апреля в 16:30 покажут фильм из цикла «История одного шедевра» — «Эпоха Петра I», в 17:00 — прочитают лекцию «Петровский Петербург». 3 апреля состоится экскурсия «Дмитрий Левицкий. Смолянки», а в 17:00 — показ еще одного фильма из цикла «История одного шедевра» — «Эпоха Павла I ». 6 апреля в 16:30 проведут экскурсию «Валентин Серов. Портрет графини Орловой», в 17:00 покажут фильм «Реставрация картины Михаила Нестерова «Святая Русь».

7 апреля в 16:30 пройдет онлайн-экскурсия «Василий Суриков. Покорение Ермаком Сибири», в 17:00 — лекция «Романтизм и классицизм: вечный диалог», прочитает которую ведущий специалист по научно-просветительской деятельности музея службы «Виртуальный Русский музей» Мария Руденская. 8 апреля в 16:30 можно будет пройти онлайн-экскурсию «Леон Бакст. Древний ужас», в 17:00 — послушать онлайн-лекцию «Майолика Михаила Врубеля», а завершить программу просмотром фильма «Искусством мечтать. Реставрация картины Вильгельма Котарбинского».