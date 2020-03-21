Видео: посмотрите, что происходит в Эрмитаже, пока в музее нет посетителей

Напомним, 17 марта все федеральные учреждения культуры России, в том числе и Государственный Эрмитаж, приостановили прием посетителей. В связи с закрытием к коллективу главного музейного комплекса Петербурга обратился его генеральный директор Михаил Пиотровский. «Нам предстоит доказать себе и миру, что культура умеет противостоять беде», — заявил он.

21 марта Александр Беглов заявил о том, что власти города не собираются закрывать Петербург на карантин. «Мы принимаем меры в зависимости от количества заболевших и находящихся под подозрением. У нас есть четкий план действий, и он подтверждает, что принимаемые меры эффективны. Но город полностью закрыть нельзя, нельзя закрыть рестораны, нельзя закрыть метро», – отметил он.

В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запускает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь. По последним данным, в России число случаев коронавируса достигло 306. За последние сутки в России выявлено 53 случая коронавирусной, два из них – в Петербурге.