Несмотря на закрытие Эрмитажа для посетителей, работа в нем продолжается в обычном режиме. Сегодня, 21 марта, в социальных сетях сотрудники музея опубликовали видео, показывающее, что происходит сейчас в главном музее Петербурга.
Видео: посмотрите, что происходит в Эрмитаже, пока в музее нет посетителей
Так, в залах Эрмитажа установили фильтры, которые используются для защиты экспонатов от неблагоприятных климатических условий. Они очищают воздух от вирусов с эффективностью более 50%. Здесь проводят вебинары и трансляцию вечера-концерта, реставрируют экспонаты, а также снимают новый выпуск Hermitage online в РХЦ «Старая деревня».
Напомним, 17 марта все федеральные учреждения культуры России, в том числе и Государственный Эрмитаж, приостановили прием посетителей. В связи с закрытием к коллективу главного музейного комплекса Петербурга обратился его генеральный директор Михаил Пиотровский. «Нам предстоит доказать себе и миру, что культура умеет противостоять беде», — заявил он.
21 марта Александр Беглов заявил о том, что власти города не собираются закрывать Петербург на карантин. «Мы принимаем меры в зависимости от количества заболевших и находящихся под подозрением. У нас есть четкий план действий, и он подтверждает, что принимаемые меры эффективны. Но город полностью закрыть нельзя, нельзя закрыть рестораны, нельзя закрыть метро», – отметил он.
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