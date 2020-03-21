Театр-фестиваль «Балтийский дом» запустил прямые трансляции спектаклей

Напомним, Александринский театр начал показывать часть своих спектаклей онлайн. Трансляции можно будет посмотреть на официальном сайте и в социальных сетях театра. Помимо онлайн-трансляций спектаклей в официальной группе театра «ВКонтакте» и на YouTube-канале в открытом доступе опубликовал познавательный контент — различные встречи, лекции, мастер-классы.

16 марта в Петербурге вступило в силу постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Согласно документу, в городе устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. Петербуржцам и россиянам, которые временно находятся в Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ и посещения любых массовых мероприятий.

В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запускает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.