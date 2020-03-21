Сегодня, 21 марта, в 17:00 «Балтийский дом» покажет премьеру спектакля «Я сижу на берегу» режиссера Романа Кагановича в прямом эфире. Посмотреть трансляцию можно будет на сайте и в соцсетях театра, а также на официальном YouTube-канале «Балтийского дома».
Театр-фестиваль «Балтийский дом» запустил прямые трансляции спектаклей
Сегодня, 21 марта, в 17:00 «Балтийский дом» покажет премьеру спектакля «Я сижу на берегу» режиссера Романа Кагановича в прямом эфире. Посмотреть трансляцию можно будет на сайте и в соцсетях театра, а также на официальном YouTube-канале «Балтийского дома».
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Фото: "Балтийский дом"
«Балтийский дом» будет вести прямые трансляции и других спектаклей, а также опубликует записи прошлых постановок театра.
«Интернет часто обвиняют в том, что он отвлекает нас от реального общения друг с другом. Что из-за него мы стали меньше ходить в музеи и театры, читать. Но вот пришло время сказать всемирной паутине “спасибо”, – отметил директор Театра-фестиваля “Балтийский дом“ Сергей Шуб. Он добавил, что именно благодаря Сети театр получил возможность не расставаться со зрителями «даже в такое непростое время».
В основу инсценировки драматурга Марии Огневой и спектакля режиссера Романа Кагановича легли произведения Рубена Гальего «Белое на черном» и «Я сижу на берегу», два автобиографических романа. Рубен Гальего – внук генерального секретаря коммунистической партии народов Испании, парализованный с рождения. Когда ему было полтора года, его матери-студентке филологического факультета МГУ Ауроре Гальего сообщили о смерти ребенка. На самом деле его отправили в детский дом для инвалидов. Детство и юность Гальего прошли в специальном интернате, где он, несмотря ни на что, сумел выжить и получить образование. Затем Рубен Гальего уехал в Европу, потом на протяжении долгого времени жил в США. Сейчас писатель со своей семьей живет в Израиле.
Напомним, Александринский театр начал показывать часть своих спектаклей онлайн. Трансляции можно будет посмотреть на официальном сайте и в социальных сетях театра. Помимо онлайн-трансляций спектаклей в официальной группе театра «ВКонтакте» и на YouTube-канале в открытом доступе опубликовал познавательный контент — различные встречи, лекции, мастер-классы.
16 марта в Петербурге вступило в силу постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Согласно документу, в городе устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. Петербуржцам и россиянам, которые временно находятся в Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ и посещения любых массовых мероприятий.
В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запускает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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