Объявлен лонг-лист премии Курёхина, церемонию которой режиссирует лидер Shortparis Николай Комягин

26 марта состоится XI Церемония вручения ежегодной Премии им. Сергея Курёхина в области современного искусства, на этот раз в пространстве Мальцевского рынка. Режиссер Премии в этом году — Николай Комягин, лидер музыкальной группы Shortparis, который наряду с артистами и музыкантами вовлечет в перформансы работников рынка.

Режиссер собирается столкнуть элитарное и массовое, сакральное и профанное искусство, а также обновить художественный язык через столкновение с повседневностью. Во время подготовки к Церемонии будет проведено социально-антропологическое исследование, чтобы через интервью и «полевую работу» собрать личные истории сотрудников рынка. Также планируется создание арт-объектов, в воплощении которых примут участие представители локального сообщества рынка и художники – номинанты Премии им. Сергей Курёхина за 2019 год.