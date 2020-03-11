Объявлен лонг-лист премии Курёхина, церемонию которой режиссирует лидер Shortparis Николай Комягин

26 марта состоится XI Церемония вручения ежегодной Премии им. Сергея Курёхина в области современного искусства, на этот раз в пространстве Мальцевского рынка. Режиссер Премии в этом году — Николай Комягин, лидер музыкальной группы Shortparis, который наряду с артистами и музыкантами вовлечет в перформансы работников рынка.
Режиссер собирается столкнуть элитарное и массовое, сакральное и профанное искусство, а также обновить художественный язык через столкновение с повседневностью. Во время подготовки к Церемонии будет проведено социально-антропологическое исследование, чтобы через интервью и «полевую работу» собрать личные истории сотрудников рынка. Также планируется создание арт-объектов, в воплощении которых примут участие представители локального сообщества рынка и художники – номинанты Премии им. Сергей Курёхина за 2019 год.
В Церемонии примут участие: хореограф и танцор Владимир Варнава, музыканты коллектива Shortparis, сводный хор Санкт-Петербурга, актеры и сотрудники Мальцевского рынка. Музыкальное полотно шоу состоит из произведений Сергея Курёхина, а также специально написанных к Премии сочинений и реди-мэйдов массовой культуры.
Премия была учреждена в 2009 году Фондом и Центром современного искусства им. Сергея Курёхина. Каждый год Церемония проходит в новой локации, а для постановки приглашают нового режиссера. Например, в 2017 году им был Андрей Бартенев, а в прошлом году — сын Сергея Курёхина Федор Курёхин.
Лонг-лист XI Премии в области современного искусства им. Сергея Курёхина
Гран-при «Поп-Механика»:
- Ада Мухина, Алёна Папина, Ольга Тараканова, Дарья Юрийчук «Кариес капитализма»
- Алексей Артемов «Широта»
- Алексей Таруц «RATMIR VANBUUREN TARUTS»
- Николай Хамов, Инженерный театр АХЕ «Фауст. Лабор»
- Донатас Грудович «СММЩИК. МИФЫ АТЛАНТИДЫ И ГИПЕРБОРЕИ»
- Егор Рогалев «Орган памяти»
- театр post «Два перстня»
- Юрий Квятковский «Мистерия высокого давления»
Лучшее произведение визуального искусства:
- Константин Гребнев, Даниил Антропов «Несовершённость форм»
- Павел Игнатьев «Цементная Оперетта»
- Александр Дашевский «Банда симулянтов»
- Александра Лерман «Солдаты солнца или право на будущее время»
- Людмила Белова «Ожидание»
- Наталья Конрадова, Федор Телков, Александр Сорин «Урал мари. Смерти нет»
- Ольга Тобрелутс «Транскодер. До и после медиа в абстракции»
- Север-7 «Lost & Found North-7 Expedition»
- Николай Смирнов «Смерть, бессмертие и силы подземного мира»
- Устина Яковлева «Без названия»
Искусство в общественном пространстве:
- Алексей Лука «Стайка 2067»
- Катерина Верба «Параллельный рейс»
- Дмитрий Пиликин и участники команды «Охта» (Екатерина Грехнева, Константин Есин, Анастасия Колесник, Анна Мартыненко, Евгений Танаисов, Мария Шатунова) «Музей Борщевика»
- Красил Макар «Появление автора»
- Мария Туркина, Александра Кокачева, Мария Королева, Анна Мартыненко, Егор Щаблыкин, Алиса Горелова «Город птиц»
- Новые городские художники «Оргалиты»
Лучший медиа объект:
- Владимир Абих «Thousands of Poetry Hide»
- Виктор Алимпиев «ЗЛАЯ ЗЕМЛЯ»
- Артём Голощапов «Нелепое равновесие»
- Куда бегут собаки «Город Ноль»
- Ульяна Подкорытова «Рай’ок»
- Наталья Тихонова «Иногда ведет себя так странно»
- Юра Шуст «НЕОФИТ»
- Янина Черных «Река будет течь»
Лучший текст о современном искусстве:
- Настасья Хрущева «Метамодерн в музыке вокруг нее»
- CEC ArtsLink «Чудо или недоразумение: социально-вовлеченное искусство встранах сети Арт Проспект. Репортажи из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины»
- Надя Стрига, Лена Голуб, Анна Литовских, Аня Марченкова, Евгений Кутергин, Аня Устякина, Анжела Силева, Даша Веселкина, Алексей Бочаров, Дмитрий Безуглов, Стася Дементьева, Инга Мирошникова, Наташа Винокурова, Полина Храмцова, Аня Черепанова, Настя Мейстер, Дмитрий Бондарев «Кружок арт-критики»
- Алиса Савицкая, Артем Филатов «Краткая история нижегородского уличного искусства»
- Редколлегия авторов под руководством Творческого объединения АРТМОССФЕРА «Энциклопедия российского уличного искусства»
Лучший кураторский проект:
- Лора Кучер, Евгений Орлов, Анастасия Пацей «Владлен Гаврильчик. Ars Longa Vita Brevis»
- Ирина Аксенова, Татьяна Данилевская «Мелиорация, или 12-й урок постэкзотизма»
- Ирина Актуганова, Анна Аполлонова «Новая Антропология»
- Кристина Горланова, Артем Антипин, Анна Литовских «Объекты в Зеркале Ближе, Чем Кажутся. Итоговая выставка программы арт-резиденций 5-й Уральской индустриальной биеннале»
- Ксения Перетрухина «Человек размером с дом»
- Елена Губанова «Впередсмотрящий»
- Павел Пригара, Елизавета Палычева, Виталий Пушницкий «Жизнь после жизни»
- Михаил Погарский, Василий Власов «ЗДаневич: ЗДесь и сейЧАС»
- Анастасия Вепрева, Ксения Юркова, Карина Л. Апостол «Убежище/Suoja/Shelter»
Science Art Project:
- ::vtol:: «гость»
- Капитолина Цветкова-Плотникова, Арно Гранджан, Габриэль Жанжан, Жан-Давид Мери «Опера растений»
- Лера Лернер, Лилия Воронкова, Татьяна Шишова «Если твой утюг сломался»
- Штефан Кэги (Rimini Protokoll), продюсер: Федор Елютин «Зловещая долина»
- VALab (Владлена Громова, Артем Парамонов, Алексей Крутиков, Борис Базулев, Тимофей Рыбка) и Александр Журавлев «Ткань жизни»
Лонг-лист номинации SKIF будет объявлен позже.
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