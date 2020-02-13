Любимые эрмитажные экспонаты Михаила Пиотровского: гермафродит, двухголовый Будда и Кандинский

Спящий Гермафродит

Древний Рим, римская работа по греческому оригиналу III–II века до н. э.

Когда я мальчишкой учился в эрмитажных кружках, мы любили незаметно забежать в один из античных залов и украдкой посмотреть на статую Гермафродита у дальней стены. Это напоминало тайну, секретное знание. Сама история была менее важна, чем кажущаяся запретность темы. Впрочем, легенда весьма интересна. Имя героя составлено из двух — Гермеса и Афродиты — отца и матери. Рожденный вне брака юноша отличался удивительной красотой, и в него страстно влюбилась нимфа Салмакида. В стремлении сохранить любимого за собой она попросила богиню навсегда слить их воедино, и так получилось трогательное двуполое существо. Такая история не могла не вдохновить художников. Знаменитая скульптура грека Поликлета породила множество подражаний во время существования Римской империи, а потом и в эпоху Ренессанса.

В Эрмитаже на самом деле хранятся шесть разных реплик. Самая старшая считается римской копией, но в этом нет полной уверенности. Совершенно точно, что ложе более позднего происхождения и повторяет то, которое создал для одной из лучших скульптур этого типа сам Бернини. Сейчас оригинал ложа находится в Лувре. Копий было много. Говорят, что одну из них (бронзовую) заказал и привез в Испанию сам Веласкес. Не только привез, но и сделал ее моделью для своей знаменитой «Венеры Рокебю» («Венера с зеркалом»). A ею в свою очередь вдохновлялся в ХХ веке Фрэнсис Бэкон. В его жестоко изуродованных телах «Трех этюдов фигур у Распятия» можно увидеть и очертания нашей эрмитажной скульптуры.