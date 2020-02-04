Дело Собчака: Как Музей искусства Петербурга XX-XXI веков сделал блокбастер про 90-е и коллаб с Василеостровским рынком

Первая коллекция локального contemporary

О небольшом музее петербургского искусства непрофессионалы знали благодаря лидеру Shortparis, который возглавлял в МИСПе образовательный отдел. В прошлом году стало очевидно: новая молодая команда умеет «упаковывать» непопулярное локальное искусство прошлого века во внятные выставки и продвигать через коллаборации с социальной сетью «ВКонтакте». Через три года у музея появится новое большое пространство, а у Отдела новейших течений Русского музея — серьезный конкурент.

«Идея музея современного искусства возникла у Анатолия Собчака в начале 90-х —так в ЦВЗ “Манеж” появился специальный отдел по формированию коллекции, куда закупали и получали в дар работы самых актуальных на тот момент художников, в том числе с Пушкинской, 10», — вспоминает директор МИСПа Марина Джигарханян, которая 29 лет назад сама собирала по мастерским хайлайты коллекции: от Бориса (Боба) Кошелохова и Владимира Шинкарева до Тимура Новикова и Сергея Бугаева (Африки).