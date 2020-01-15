Как архитектор Антон Горланов сделал дизайн блокбастера «Дейнека/Самохвалов» в Манеже

Дизайн занимает важное место на обеих выставках, и кажется, уже тянет на кураторское соавторство?

Да, думаю, Михайловский меня за этим и позвал. Например, «Христос в темнице» можно было решить только тотальной инсталляцией — довольно сложно экспонировать 33 объекта на 4500 метрах. Считай, выставка на один этаж, но в Манеже их два, и когда закрывают один из этажей — это плохо выглядит. Но мы все-таки сделали два, широко и масштабно. Я работал не один — с Анной Дружининой (M_U_R). В вопросах визуального у нас был карт-бланш, и это нам помогло — мы смогли развернуться почти без ограничений. У нас было несколько образов выставки, они менялись, получилось не сразу, и к чистоте в понимании мы пришли только в конце. Самое сложное было собрать фактуры и материалы, не перегружая деталями, лаконично, но точно. Нам очень помогла выпущенная в 2013 году книга «Пермская деревянная скульптура конца XVII — начала XIX века» из коллекции Пермской художественной галереи. Мы погрузились в Север, оказались в лесу и в темноте. И только когда экспонаты приехали, их развернули, по-настоящему стало ясно, что´ это такое. Только тогда мы по-настоящему поняли: это особенная скульптура, есть в ней что-то непростое. Ведь прежде мы видели буквально две скульптуры Христа в темнице у нас в Музее истории религии, а так работали со списком, где фигурировали картинки 2х3 см. И, кстати, само собой в итоге у нас получилось 33 экспоната, хотя должно было быть больше.