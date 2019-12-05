Выставки декабря: Рубенс и Дега из частных коллекций, гимны Яну Фабру и «лихим» 90-м

Пьер Кулибёф «Воины красоты»

Французский художник и режиссер специализируется на превращении фильмов в видеоинсталляции, а хореографии — в перформансы. Его работы уже показывали в Петербурге в 2010 году, но сейчас особый случай — для Кулибёфа открыли подвалы Большого драматического театра, который, кажется, претендует на звание нового центра contemporary art в Петербурге. Выставка «Воины красоты» посвящена, конечно, Яну Фабру, точнее — это перевод его театральных постановок на язык видео-арта. Трибьют бельгийцу, который 3 года назад оккупировал залы фламандской живописи в Эрмитаже — часть проекта «Фанерный театр: программа современного искусства в БДТ», главным блюдом которого как раз станут спектакли Фабра.

2–15 декабря

Большой драматический театр, основное здание

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