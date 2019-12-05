Декабрь — лучшее время, чтобы до каникул посмотреть не только премьеры месяца, но и те выставки, которые вы скорее всего пропустили. «Собака.ru» составила подробный арт-план: от старых голландских мастеров из частных собраний до гимна русскому искусству 90-х.
Выставки декабря: Рубенс и Дега из частных коллекций, гимны Яну Фабру и «лихим» 90-м
Пьер Кулибёф «Воины красоты»
Французский художник и режиссер специализируется на превращении фильмов в видеоинсталляции, а хореографии — в перформансы. Его работы уже показывали в Петербурге в 2010 году, но сейчас особый случай — для Кулибёфа открыли подвалы Большого драматического театра, который, кажется, претендует на звание нового центра contemporary art в Петербурге. Выставка «Воины красоты» посвящена, конечно, Яну Фабру, точнее — это перевод его театральных постановок на язык видео-арта. Трибьют бельгийцу, который 3 года назад оккупировал залы фламандской живописи в Эрмитаже — часть проекта «Фанерный театр: программа современного искусства в БДТ», главным блюдом которого как раз станут спектакли Фабра.
2–15 декабря
Большой драматический театр, основное здание
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«Мадонна в цветах»
В галерее напротив Русского музея покажут живопись на религиозные сюжеты от знаковых фламандских живописцев Питера Пауля Рубенса, Яна Брейгеля-младшего (внука Питера Брейгеля-старшего), Яна Филипса Ван Тиллена и Корнелиса ван Клеве. Обрамленные пышными цветочными венками Мадонны — ноу-хау художников, живших в «Золотой» для Нидерландов век. Работы для выставки, организованной при поддержке фонда «Новое искусствознание», предоставили частные коллекционеры.
Arts Square Gallery
12 декабря–23 февраля
Пастель Эдагара Дега из частной коллекции
В уютной галере с книжным магазином покажут пастель импрессиониста Эдгара Дега из знаменитой «сюиты обнаженных женщин». По словам галеристки Кристины Березовской, работа из петербургской частной коллекции будет представлена в одном пространстве с двумя шедеврами из Государственного Эрмитажа и нью-йоркского Метрополитен-музея. Названия экспонатов пока не разглашаются. В собрании Эрмитажа находится такое известное полотно Дега, как «Площадь Согласия», а также серия пастелей. Пастель «Причёсывающаяся женщина», которую можно увидеть в залах Главного штаба очень близка к работе, которую эксклюзивно представит зрителю KGallery.
KGallery
c 12 декабря
Лихие 90-е. Свобода без границ
МИСП покажет более 150 произведений от 100 российских художников, переживших «лихие 90-е»: от Мамышева-Монро и дуэта Комара и Меламида до Гелия Коржева. Самое интересное в этом проекте, который претендует стать главным декабрьским блокбастером, даже не сами работы, а человеческие истории, которые за ними стоят. Пока одни художники строили карьеру в Нью-Йорке на волне интереса ко всему пост-советскому, другие писали портреты романтически настроенных бандитов, а третьи — категорически не приняли реалии «дикого капитализма». Специально для выставки сотрудники музея записали несколько видео-интервью с выжившими участниками событий.
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
17 декабря 2019–1 марта 2020
Календарь Pirelli 2019. Альберт Уотсон. Мечты
Помните тот самый известный черно-белый портрет Стива Джобса с рукой у подбородка? Его сделал фотограф Альберт Уотсон, благодаря которому у нас есть фото Альфреда Хичкока с гусем, трогательные кадры с Принцем и Кейт Мосс. Эрарта покажет одни из последних работ фотохудожника для легендарного календаря Pirelli. Съемки для 46-го выпуска календаря состоялись в апреле 2018 года в Майами и Нью-Йорке. В воплощении задумки Альберта Уотсона приняли участие супермодель Джиджи Хадид и известнейший американский дизайнер Александр Вэнг, звезды Американского театра балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III, выдающаяся модель и актриса Летиция Каста и знаменитый танцовщик Сергей Полунин, а также молодая многообещающая актриса Джулия Гарнер и шведская модель Астрид Эйка.
Эрарта
29 ноября 2019 — 16 февраля 2020
Глеб Богомолов «Герой»
Marina Gisich Gallery празднует 19-летие сразу двумя открытиями: выставки Глеба Богомолова и нового выставочного пространства по соседству со старым — на набережной реки Фонтанки, 121. Совпадение не случайно: персональный проект художника «Анонимный портрет» Марина Гисич, тогда еще начинающая галеристка, показывала в 2002 году и до сих пор считает начало работы с Богомоловым ключевым моментом своей карьеры. Глеб Богомолов – активный участник движения неофициальных художников. Он был в числе организаторов и участников первых выставок художников-нонконформистов в ДК им. Газа и «Невский» в 70-х годах. В 1980-х уже считался одним из значительных и даже коммерчески успешных живописцев ленинградского неофициального искусства.
Marina Gisich Gallery
13 декабря–2 февраля 2019
Северный поток. Выставка амбротипов Миши Бурлацкого
Три года фотограф Миша Бурлацкий документировал круглосуточное строительство газопровода «Северный поток — 2» в Вологодской, Архангельской и Ленинградской областях. Подобные фотопроекты обычно используют для красиво оформленных отчетов, но только не в случае с Бурлацким, который снимал рабочих с помощью техники 19 века — мокрый коллодий. «Крутые мужики из сварочной группы в робах из сыромятной кожи и шлемах соглашаются отвлечься на 5 минут от работы, но что-то пошло не так, кадр испорчен. Сварщики толпятся, смотрят и говорят: “Ещё раз придём!”. Потому что виден труд и его результат. И останется память - амбротип, в переводе с древнегреческого - бессмертный отпечаток». Камерная фотогалерея ZERNO покажет финальный результат, до этого промежуточные кадры можно было увидеть пару лет назад на выставке в Выборгском замке.
Галерея ZERNO
6–20 декабря
«Я воздвиг там мой царский дворец…». Памятники ассирийского искусства из коллекции Британского музея
Из Британского музея, обладающего лучшей в мире коллекцией ассирийского искусства, в Эрмитаж везут рельефы из всех значительных царских дворцов древней державы. Экспозиция включает предметы прикладного искусства, обнаруженные во время раскопок во дворцах ассирийских царей, в том числе знаменитые плакетки из слоновой кости, служившие украшением роскошной дворцовой мебели или конской упряжи. Отдельный раздел посвящен известной каждому по учебнику «История древнего мира» за 5 класс библиотеке царя Ашшурбанипала в Ниневии, а в конце выставки зрители узнают о похожей на приключенческий роман истории открытия ассирийской цивилизации европейцами в середине XIX века.
Государственный Эрмитаж
10 декабря 2019 - 29 марта 2020
«Это сам Потемкин!». К 280-летию Светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического
В названии выставки использована цитата из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», которая очень точно отражает значение личности Потемкина, его особое место в истории екатерининского царствования: «“Это царь?” − спросил кузнец одного из запорожцев. “Куда тебе царь! Это сам Потемкин!” − отвечал тот». Более тысячи музейных предметов, представленных на выставке, рассказывают о личной жизни и окружении Г.А. Потемкина-Таврического, а также о главных его деяниях во внутренней и внешней политике, военном поприще. Значительную часть экспонатов, многие из которых демонстрируются впервые, составляют мемориальные вещи и произведения из личных коллекций Потемкина и Екатерины II. Например, карне — записную книжку в изысканном футляре, подаренное князем императрице и по совместительству его возлюбленной.
Государственный Эрмитаж
08 декабря 2019–29 марта 2020
Иван Тузов «Саморез»
Художник Иван Тузов известен прежде всего своими пиксельными полотнами и мозаиками: в этом духе он стилизует портреты известных в арт-среде личностей вроде Дмитрия Озеркова и Марата Гельмана, а также целые батальные исторические сцены. Solo show в выставочном пространстве арт-группы «Север 7» покажет зрителю новую грань таланта Тузова — он изымает из кейса новый инструмент: саморез. В псевдо-раскопе, устроенном в галерее-бункере, художник исследует реальные и альтернативные истории бытования острого предмета, его эволюцию, воплощения и ближайшее окружение.
Kunstahalle nummer sieben
7–14 декабря
Юрий Александров «50 наглядных пособий в помощь начинающему актуальному художнику»
Иллюстратор и книжный дизайнер в анамнезе, Александров одним из первых начал заниматься рисованными историями, понимая их как универсальную форму организации текста. Искусный мистификатор соединяет непристойные «картинки для взрослых» и изображения для детей из чукотских школьных учебников, использует композиционные приемы, объединяющие классические иконографии с узнаваемыми типажами из теленовостей, изображения, по стилю близкие к наскальным рисункам, сопровождает остроумными подписями, явно отсылающими к советским идеологическим штампам. В своем новом проекте Александров выступает своего рода культурологом и исследует реальность через призму кратких описаний сериалов и художественных фильмов, создавая абсурдистскую текстовую смесь с общей канвой «жизнь как она есть». Выделив 50 сюжетов, Александров предлагает использовать их в качестве советов начинающим актуальным художникам при создании произведений искусства.
Библиотека книжной графики
до 14 декабря
Групповой проект «Обычные вещи
С подачи художницы и доцента кафедры художественного текстиля Академии Штиглица Александры Омининой «мухинские» уже два года подряд участвуют в оформлении рейва Gamma на заводе Степана Разина. Под ее чутким руководством молодые художники уже сделали выставку в Саду Бенуа, а теперь покажет себя в пространстве коллекционера Игоря Суханова ДК Громов. Среди участников — саунд-арт дарование Анна Мартыненко, чью работу можно увидеть в первом в России art&science музее в Колтушах, и Анастасия Колесник — героиня апрельского арт-номера «Собака.ru». Молодые авторы попали в компанию уже известных художников вроде Петра Белого, Людмилы Беловой, Татьяны Ахметгалиевой, Семена Мотолянца и Ивана Плюща, масшатабная инсталляция которого приедет из Нижнего Новгорода. В качестве куратора Александра Оминина предлагает зрителю по-новому взглянуть на «обычные вещи», которые с ходом времени, не теряя своей утилитарности, стали предметами, наделенными дуальными смыслами. Именно это явление так остро подмечают современные художники, используя в своих творческих высказываниях реди-мейд, видео-арт.
ДК Громов
19 декабря–14 февраля
Григорий Майофис «Mixed Reality [Смешанная реальность]»
Петербургский любитель парадоксов, художник, известный работами в старинной технике ручной печати бромойль, вновь экспериментирует. На этот раз в центре его внимания новый объект – очки виртуальной реальности, которые по воле автора проникают в жанровые сцены в духе викторианской постановочной фотографии. Некоторые отпечатки, созданные автором вручную, достигают семи квадратных метров. Все 30 произведений будут впервые представлены публике.
Новый музей
13 декабря 2019–16 февраля 2020
Групповая выставка «Очень странные дела»
Галерея MYTH Gallery размещается в пространстве (невероятно красивом!) с лепными потолками и дореволюционным камином, но содержание их выставочной программы — максимально современное. Новая групповая выставка от куратора Лизаветы Матвеевой, которой мы обязаны ярмаркой Sam Fair и фестивалем «Арт-проспект», объединит авторов, работающих со сказочным нарративом. В условиях постправды, где факты подменяются эмоциями и вымыслом, а СМИ ежедневно начиняют нас чужими болезненными фантазиями, сказка как одна из составляющих взросления стала формой самоидентификации и реакции на действительность. Среди участников: Андрей Бартенев, Анна Афонина, Антонина Баевер и Сергей Савельев. Главное открытие: московская художница Катя Любавская, которая не только иронизирует над сказочной фразой «И они жили долго и счастливо до конца своих дней», но и умело превращает искусственные волосы в объекты contemporary art.
MYTH Gallery
до 24 января
Марина Стахиева «Бестиарий»
Марина Стахиева, студентка кафедры графики Академии художеств и ученица одного из самых коммерчески успешных художников петербурга Леонида Цхэ, показывает своей первый персональный проект. Редакция «Собака.ru» любит Марину за мем-графику с лего-человечками, подписанную «Loving guys. It happened» и глитчевые шейные платки (почти Balenciaga!) с римскими достопримечательностями, первый тираж которых купил главный знаток дворцовых переворотов, историк Евгений Анисимов. Но в Name gallery их не будет — тем интереснее. Название выставки отсылает к средневековому сборнику вымышленных созданий, - бестиарию. Только вместо аллегорических существ главным здесь выступает автономное мифическое начало – alter ego художницы, которое получает возможность повторного путешествия в уже случившееся, переосмысляя ключевые эпизоды, обнаруживая там новые опции восприятия и реагирования.
Name Gallery
до 11 февраля
Анастасия Потемкина «Marchantia polymorpha при максимальном приближении»
Максимально неожиданная для Петербурга выставка с Художница с архитектурным бэкграундом Анастасия Потемкина основала группу «Лаборатория Городской Фауны» и исследует маргинальные сообщества в растительном мире. Главный герой выставки — мох маршанция изменчивая, который распространен на всех континентах планеты, но малозаметен и потому попадает в категорию маргиналов. Кроме того зрители увидят волшебные видео в жанре «абстрактный хип-хоп» о том, как люди и растения (особенно мхи) взаимодействуют друг с другом. Съемки одной видеоработы Анастасия провела в ноябрьском лесу совместно с художницей Екатериной Шелгановой.
Anna Nova
до 18 января
Механический балет. Видеоискусство в Музее Людвига в Русском музее
В Музее Людвига, который расположился в Мраморном дворце, перманентно показывают произведения Уорхола и Лихтенштейна. В декабре к этому добавится фестиваль видео-арта: каждую неделю — новый автор с одной важной работой. С 9 по 15 декабря — пионеры русского рейва «Новые композиторы» (Валерий Алахов и Игорь Веричев) с видео «Иду ритм» (1987–1989). «На машине» (1988). С 16 по 22 декабря — экспонент Венецианской биеннале этого года Александр Шишкин-Хокусай с видео «Новый Версаль» 2016 года. Перед Новым годом — с 23 по 29 декабря прима петербургской арт-сцены Ольга Тобрелутс с серией короткометражных экспериментальных фильмов. В предпоследний день нового года и до 16 января художник Лера Нибиру покажет свою работу 2018 года «Путешествие Кромхеля на седьмое небо». Название цикла видеовыставок отсылает к одноименному короткометражному фильму известного французского художника Фернана Леже «Механический балет» (Ballet mécanique), снятому в 1924 году. Этот «танец машин», объединенных ритмом и монтажом, оказал огромное влияние на развитие авангардного кино и анимации.
Мраморный дворец
до 16 января
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