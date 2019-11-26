Опубликовано видео ограбления саксонской сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене

В настоящий момент создана специальная комиссия по поиску преступников. Полиция также обнародовала снимки похищенных экспонатов — всего из сокровищницы украдены 10 драгоценных предметов. Представители музейного сообщества говорят о том, что продать такие произведения искусства на открытом рынке невозможно. Они опасаются, что злоумышленники попытаются избавиться от похищенного, разобрав на части и продав камни отдельно.

Напомним, утром 25 ноября из сокровищницы саксонских королей «Зеленый сад» в Дрездене украли экспонаты на сотни миллионов евро. По заявлению министра внутренних дел Саксонии Роланда Веллера, похищенные сокровища имели «неизмеримую ценность». Как предполагают эксперты, преступление может стать крупнейшим за всю историю послевоенных краж предметов искусства. По данным СМИ, речь идет о бриллиантах и античных украшениях, однако точную сумму ущерба и перечень украденного на данный момент устанавливают.