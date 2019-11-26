Опубликовано видео ограбления саксонской сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене

Полиция опубликовала видео ограбления саксонской сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене. Камеры наблюдения зафиксировали двоих преступников, которые приходят в сокровищницу, разбивают витрину топором, забирают экспонаты и уходят.
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Полиция опубликовала видео ограбления саксонской сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене. Камеры наблюдения зафиксировали двоих преступников, которые приходят в сокровищницу, разбивают витрину топором, забирают экспонаты и уходят.
В настоящий момент создана специальная комиссия по поиску преступников. Полиция также обнародовала снимки похищенных экспонатов — всего из сокровищницы украдены 10 драгоценных предметов. Представители музейного сообщества говорят о том, что продать такие произведения искусства на открытом рынке невозможно. Они опасаются, что злоумышленники попытаются избавиться от похищенного, разобрав на части и продав камни отдельно.
Напомним, утром 25 ноября из сокровищницы саксонских королей «Зеленый сад» в Дрездене украли экспонаты на сотни миллионов евро. По заявлению министра внутренних дел Саксонии Роланда Веллера, похищенные сокровища имели «неизмеримую ценность». Как предполагают эксперты, преступление может стать крупнейшим за всю историю послевоенных краж предметов искусства. По данным СМИ, речь идет о бриллиантах и античных украшениях, однако точную сумму ущерба и перечень украденного на данный момент устанавливают.
Напомним, в марте голландский охотник за украденными картинами Артур Бранд нашел работу Пабло Пикассо «Бюст женщины (Дора Маар)», похищенную 20 лет назад с яхты арабского шейха. В 1999 год неизвестные украли картину с яхты «Корал Айленд» саудовского шейха-миллиардера, пока судно стояло на ремонте на Антибских островах.
27 января из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри». Картина находилась в собрании Русского музея, но в эти дни была выставлена в Третьяковской галерее в рамках показа работ художника. На следующий день 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. Там же нашли и картину, на которой обнаружили несколько повреждений. Позже в Петербурге даже появился стрит-арт, посвященный инциденту, а Русский музей выпустил дождевики, сумки и футболки по мотивам «похищенной» картины Куинджи.
21 марта в Русском музее открылась камерная экспозиция работ Архипа Куинджи «Крымские виды в творчестве А.И. Куинджи». Среди шести представленных произведений в стены музейного комплекса Михайловского замка вернулась картина «Ай-Петри. Крым». В свою очередь Денис Чуприков уже заплатил 13 тысяч рублей за реставрацию полотна, а позже был приговорен к 3 годам колонии строгого режима.
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