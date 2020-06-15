Кто отвечает за экологию в Петербурге? Большое интервью с главой комитета по природопользованию Денисом Беляевым

Как Комитет взаимодействует с городскими активистами

Комитет сотрудничает с городскими активистами: мне и моим коллегам можно сообщить напрямую о существующих проблемах. Для нас важен свежий взгляд со стороны от людей, их мнение в вопросах охраны окружающей среды. Совместно работаем с городскими сообществами и объединениями, например, «Раздельный сбор», «Друзья Балтики», «Мусора.Больше.Нет», «Голоса за животных» и другими. Помогаем им с проведением мероприятий, предоставляем наши информационные ресурсы и площадки, готовим волонтеров, организовываем уборки, кого-то даже на работу к себе принимаем — например, с нами начал работать Павел Брагин, один из лидеров движения «Ульянка экология».

В парке на Смоленке, где из-за конфликта вокруг застройки зеленой зоны жители относились к нам с недоверием, за короткий промежуток времени от противодействия мы пришли к сотрудничеству. Вместе вышли на субботник, поставили информационные стенды, посадили деревья. Город принадлежит не чиновникам, а петербуржцам, которые имеют право на нормальную среду, воздух, воду. Конечно, люди могут не все знать и понимать, но в таких случаях стоит объяснять свою позицию, а не закрываться. В городе есть болевые точки, но многое можно изменить, открываясь обратной связи.

Ключевые сферы, которыми занимается Комитет

В каком состоянии водоемы Петербурга?

Мы на регулярной основе убираем все водные объекты, входящие в наш адресный перечень — в этом году их 331. Собираем мусор, косим водную растительность, проверяем предельно допустимые концентрации веществ, которые в водоемы можно сбрасывать, следим за аварийными ситуациями, нефтеразливами, размывами, накопленных в почве вредных веществ на старых промышленных территориях, все это устраняем. Ловим нарушителей, которые загрязняют водные объекты нашего города. Самой громкой историей была река Новая, куда сливали химические реагенты из Пулково. Этого больше не происходит, ситуация существенно улучшилась благодаря нашим исследованиям и контролю.

Наша цель — обеспечить для жителей Петербурга комфортные и безопасные условия в том числе и для досуга у воды. Мы выбрали объекты, которые имеют наибольшее значение для горожан — с точки зрения посещаемости и расположения. Сюда вошли Дудергофские озера на юге, Суздальские — на севере, Сестрорецкий разлив. Провели исследования, начинаем работать над проектами их очистки — надеемся, что первые результаты будут в ближайшее время. Для этого планируем привлекать и федеральный бюджет, а не только городской. Также инициируем законодательные изменения, расширяющие наши полномочия. Очень важно, чтобы проблемы решались комплексно, поскольку большинство крупных водных артерий города расположены также на территории Ленинградской области.

Про купание в этих водоемах сейчас сказать сложно, потому что только очистка тут не поможет. В первую очередь необходимо решить проблему, связанную с воздействием человека, в том числе со сбросами недостаточно очищенных сточных вод, стоками с загрязненных территорий. Во-вторых, нужно изымать донные отложения — они в себе накапливают опасные вещества, и в случае гидрологических и технологических вмешательств может происходить резкое фоновое загрязнение. Далее в ход идут механизмы более тонкой настройки: меры по регулированию содержания кислорода, азота, фосфора. У нас есть планы, например, по вселению водных биоресурсов, которые могут питаться сине-зелеными водорослями и тем самым улучшать состояние водного объекта. В результате всех этих мер водоем может стать доступен для купания.

Для Невы ситуация следующая: река полноводная, с хорошим течением. Все реки впадают в Ладожское озеро, а вытекает всего одна — Нева. К нам притоками приносит загрязнения из соседних регионов. Потом эти загрязнения могут попасть из Невы в Финский залив. Эту проблему нельзя решить одним регионом: даже если мы у себя все сделаем идеально, то воздействие со стороны будет портить общую картину.