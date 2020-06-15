«Собака.ru» попыталась разобраться, что происходит в Петербурге с экологией на уровне городских властей и расспросила главу комитета по природопользованию Дениса Беляева о том, когда в городских водоемах можно будет купаться (такие планы есть!), чистый ли у нас воздух, какая ситуация в городе с раздельным сбором и как он относится к моде на экологичность.
Кто отвечает за экологию в Петербурге? Большое интервью с главой комитета по природопользованию Денисом Беляевым
Про бэкграунд
До того, как я стал руководителем Комитета по природопользованию, был директором Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства имени Берга. Ранее руководил Северо-западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. На госслужбе я давно, профессиональная деятельность всегда была связана с экологической проблематикой, постоянно взаимодействовал с Комитетом, поэтому период адаптации к системе не понадобился. Базовое образование у меня управленческое. Продукт деятельности любого руководителя, в том числе председателя Комитета — это все-таки правильные управленческие решения.
Чем занимается Комитет?
Основной принцип для нас — не навредить. С какой бы частью природы человек не взаимодействовал, он оказывает негативное воздействие на окружающую среду: построит дорогу, дом, сети, поставит мангал, выбросит пакет. Мы стараемся минимизировать этот вред.
Экологические вопросы сейчас фигурируют в любой сфере, потому что это касается абсолютно всех. Еще немного, и мы дойдем до точки невозврата, после которой принимать решения будет бесполезно. Состояние окружающей среды влияет, в первую очередь, на нас с вами — наше здоровье, самочувствие, настроение.
Мы занимаемся надзорной деятельностью. В городе работают экологические инспекторы, а также круглосуточная мобильная дежурная экологическая служба — потому что некоторые проблемы нужно решать сразу же. Занимаемся очисткой водных объектов, ликвидируем последствия их загрязнений, следим за гидротехническими сооружениями, за тем, чтобы не выбрасывали отходы в неположенных местах, мониторим состояние воздуха, воды и почвы. Оказываем государственные услуги: выдаем разрешительные документы, предоставляем в пользование водные объекты. У Комитета есть шесть подведомственных организаций, мы — ведомство с огромным количеством функций.
Кроме того, следим за 15-ю особо охраняемыми природными территориями (полный их список и информация о них здесь — прим. ред.). Это очень важно — в Петербурге есть болота, городские леса, реки с ценными видами рыб. Эти оазисы положительно влияют на город: люди могут сюда приехать, увидеть природу в ее первозданном виде — тому же Сестрорецкому болоту 9 тысяч лет.
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Сестрорецкое болото. Фото: «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»
Как Комитет взаимодействует с городскими активистами
Комитет сотрудничает с городскими активистами: мне и моим коллегам можно сообщить напрямую о существующих проблемах. Для нас важен свежий взгляд со стороны от людей, их мнение в вопросах охраны окружающей среды. Совместно работаем с городскими сообществами и объединениями, например, «Раздельный сбор», «Друзья Балтики», «Мусора.Больше.Нет», «Голоса за животных» и другими. Помогаем им с проведением мероприятий, предоставляем наши информационные ресурсы и площадки, готовим волонтеров, организовываем уборки, кого-то даже на работу к себе принимаем — например, с нами начал работать Павел Брагин, один из лидеров движения «Ульянка экология».
В парке на Смоленке, где из-за конфликта вокруг застройки зеленой зоны жители относились к нам с недоверием, за короткий промежуток времени от противодействия мы пришли к сотрудничеству. Вместе вышли на субботник, поставили информационные стенды, посадили деревья. Город принадлежит не чиновникам, а петербуржцам, которые имеют право на нормальную среду, воздух, воду. Конечно, люди могут не все знать и понимать, но в таких случаях стоит объяснять свою позицию, а не закрываться. В городе есть болевые точки, но многое можно изменить, открываясь обратной связи.
Ключевые сферы, которыми занимается Комитет
В каком состоянии водоемы Петербурга?
Мы на регулярной основе убираем все водные объекты, входящие в наш адресный перечень — в этом году их 331. Собираем мусор, косим водную растительность, проверяем предельно допустимые концентрации веществ, которые в водоемы можно сбрасывать, следим за аварийными ситуациями, нефтеразливами, размывами, накопленных в почве вредных веществ на старых промышленных территориях, все это устраняем. Ловим нарушителей, которые загрязняют водные объекты нашего города. Самой громкой историей была река Новая, куда сливали химические реагенты из Пулково. Этого больше не происходит, ситуация существенно улучшилась благодаря нашим исследованиям и контролю.
Наша цель — обеспечить для жителей Петербурга комфортные и безопасные условия в том числе и для досуга у воды. Мы выбрали объекты, которые имеют наибольшее значение для горожан — с точки зрения посещаемости и расположения. Сюда вошли Дудергофские озера на юге, Суздальские — на севере, Сестрорецкий разлив. Провели исследования, начинаем работать над проектами их очистки — надеемся, что первые результаты будут в ближайшее время. Для этого планируем привлекать и федеральный бюджет, а не только городской. Также инициируем законодательные изменения, расширяющие наши полномочия. Очень важно, чтобы проблемы решались комплексно, поскольку большинство крупных водных артерий города расположены также на территории Ленинградской области.
Про купание в этих водоемах сейчас сказать сложно, потому что только очистка тут не поможет. В первую очередь необходимо решить проблему, связанную с воздействием человека, в том числе со сбросами недостаточно очищенных сточных вод, стоками с загрязненных территорий. Во-вторых, нужно изымать донные отложения — они в себе накапливают опасные вещества, и в случае гидрологических и технологических вмешательств может происходить резкое фоновое загрязнение. Далее в ход идут механизмы более тонкой настройки: меры по регулированию содержания кислорода, азота, фосфора. У нас есть планы, например, по вселению водных биоресурсов, которые могут питаться сине-зелеными водорослями и тем самым улучшать состояние водного объекта. В результате всех этих мер водоем может стать доступен для купания.
Для Невы ситуация следующая: река полноводная, с хорошим течением. Все реки впадают в Ладожское озеро, а вытекает всего одна — Нева. К нам притоками приносит загрязнения из соседних регионов. Потом эти загрязнения могут попасть из Невы в Финский залив. Эту проблему нельзя решить одним регионом: даже если мы у себя все сделаем идеально, то воздействие со стороны будет портить общую картину.
Чистый ли в городе воздух?
В Петербурге удачные климатические факторы и роза ветров оказывают влияние на активное перемещение воздушных масс. Поэтому в городе дышится гораздо лучше, чем в некоторых регионах страны, хотя нам, конечно, есть, над чем работать.
Также на состояние воздуха положительно повлияло то, что большинство котельных переведено на газ. Сейчас более 85% загрязнений воздуха в Петербурге производит автотранспорт. Над этой сферой нужно работать: например, делать перехватывающие парковки, минимизировать вероятность пробок, запретить въезд в город некоторым классам автомобилей. Но мы не можем просто взять и запретить автомобили — я не сторонник подобных лозунгов, это никогда ни к чему не приводит. Имеющиеся проблемы нужно решать аккуратно и последовательно, необходима схема распределения потоков — город над этим работает.
Экологическое просвещение
Это одно из главных направлений работы Комитета. Мы проводим эколого-просветительские мероприятия для детей — ведь через них мы можем достучаться до сознания взрослых. На особо охраняемых природных территориях дети вместе с родителями делают скворечники, следят за деревьями, высаживают растения. Это целый формат взаимодействия с природой на короткой дистанции — внес свой вклад и соответственно по-другому стал относиться к территории.
В 2019 году выпустили брошюру с экологическими советами. В книге простыми словами рассказывается, как провести мероприятие без вреда для природы, как поменять свой быт, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
Помимо деловых форумов, семинаров и конгрессов, Комитет организует вебинары, квесты, командные игры, например, международную акцию «Чистый берег».
На экологическом портале доступны 3D-туры по особо охраняемым природным территориям: «Дудергофским высотам», «Западному Котлину», «Комаровскому берегу», «Сергиевке» и «Сестрорецкому болоту».
Наша тема, можно сказать, модная — это и хорошо, пусть она лучше будет модной, чем ее не будет вообще. Хотя в моде есть и проблема — она обычно краткосрочна. Мне не хотелось бы думать, что экология резко перестанет быть интересна людям. Про это нельзя забывать, этим нужно заниматься всю свою жизнь. Людей нужно стимулировать — мы чувствуем за это свою ответственность.
Полигон «Красный бор» передан в федеральную собственность — он не принадлежит городу с 1 января 2020 года. Он уже давно не работает на прием отходов, и наша задача состояла в том, чтобы обеспечить его сохранность. Мы не должны были допустить аварийных ситуаций, связанных с паводками, температурным режимом, эксплуатацией оборудования. Передача полигона была необходима — отходы 1 и 2 класса опасности к нам свозили со всей страны и концентрировали на этом небольшом участке. Сейчас рекультивацией будет заниматься компания «Росатом». Комитет передал объект в безопасном состоянии, которого удалось достигнуть благодаря целому комплексу выполненных нами работ.
Есть ли возможность влиять на работу других комитетов в вопросах охраны окружающей среды
Вопросы охраны окружающей среды проникают во все сферы — нет ни одной области жизни нашего города, которая не будет так или иначе влиять на природу. Поэтому у нас есть экологическая политика, стратегия экологической безопасности. Комитет участвует во многих городских комиссиях — в том числе по градостроительству, инфраструктурным проектам. Мы имеем возможность высказать свою позицию, но это все-таки система власти, и решения принимаются совместно с представителями других комитетов.
Раздельный сбор
Комитет по природопользованию не влияет на раздельный сбор мусора напрямую, а осуществляет надзорные функции. Твердыми коммунальными отходами в Петербурге занимается Комитет по благоустройству.
Если говорить о том, готов ли Петербург к раздельному сбору, то, судя по исследованию ВЦИОМ, уровень экологической сознательности у горожан высокий, выше, чем в среднем по стране. Это отчасти и наша заслуга. У людей есть запрос на раздельный сбор, для этого нужна инфраструктура.
Движение раздельного сбора развивается, рынок и технологии для этого есть. Конечно, сейчас есть проблемы: люди переживают, что разные виды вторсырья смешиваются или их не вывозят стабильно. Но все это — болезни роста, пока сфера растет, шероховатости неизбежны. Я уверен, что мы в любом случае придем к доступности раздельного сбора для всех — у нас рядом есть хороший пример Финляндии, мы их опыт анализируем, есть даже успешные кейсы, которые нужно только масштабировать. Необходимо создать условия, чтобы людям было удобно сдавать вторсырье. Думаю, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону.
Запретить производить одноразовую посуду или пластиковые пакеты сейчас невозможно. Нам всем привили привычку к одноразовому пластику — раньше казалось, что это технологично, удобно. Пластик вошел во все сферы деятельности на всех континентах. Люди поняли, что натворили, только когда в океане начали появляться острова из пластика. Сейчас приходится менять свои привычки, это происходит постепенно.
Я за удобную замену, а не запреты. Нужно подключать науку, находить решения, которые вытеснят пластик с рынка. Если пакеты станут никому не нужны, их производители сами изменят политику. Экономика очень гибкая: что не пользуется спросом, сразу отмирает. Тем не менее, для этого нужно создать все механизмы. Этой цели служит в том числе наше экологическое просвещение.
Про свой путь к экологичности
Я всем экосоветам начал следовать недавно: многие вещи знал давно, но не обращал на это внимание — из-за занятости, привычек. Но честно скажу — меняюсь. Знаний уже достаточно для того, чтобы постепенно приводить свой ежедневный быт в соответствие с ними. Надеюсь, что компенсирую некоторые свои недостатки тем, что заставляю других задуматься о более экологичной жизни. Веду просветительскую деятельность не только в рамках Комитета, но и с друзьями и знакомыми. Мне кажется, это очень важно: зачастую для нас близкие более авторитетны, чем чиновники или ученые. И в этом смысле каждый из нас может улучшить ситуацию.
Фото: Анастасия Большакова
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