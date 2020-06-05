«В целом по стране объемы загрязнения воздуха, по нашим оценкам, сократились на 20-50%, в зависимости от региона. В связи с этим, мы поддерживаем тех людей и организации, которые остаются работать «на удаленке». Они не только помогают бороться с коронавирусом, но и улучшают экологическую ситуацию в стране», — рассказал ТАСС директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Но снижение загрязнения воздуха связано не только с переходом на «удаленку». Так, в Липецке этому поспособствовало только уменьшение выбросов автотранспорта, в Братске — конец отопительного сезона, а Медногорске, Норильске и Череповце уровень загрязнения снизился благодаря реализации практических природоохранных мероприятий на системообразующих предприятиях. При этом в Красноярске, Новокузнецке, Челябинске, Омске, Нижнем Тагиле воздух продолжает оставаться стабильно загрязненным.

Напомним, ранее стало известно, что воздух в России в 2020 году оказался самым загрязненным за последние пять лет — результаты независимого исследования подтвердили в Министерстве природных ресурсов и экологии. Кроме того, эксперты уже заявляли, что с началом пандемии коронавируса и введением режима самоизоляции воздух существенно очистился, однако, по мнению экологов, после карантина ситуация будет ухудшаться еще сильнее.

В Петербурге создадут экологический совет при губернаторе. В него войдут специалисты в области охраны окружающей среду и экоактивисты — это позволит «не только обратить внимание на наиболее острые городские проблемы, но и создать механизм общественного контроля за деятельностью органов власти». А о том, как COVID-19 повлиял на экологию, насколько эти изменения устойчивы и что опаснее – новый вирус или глобальное потепление, рассказали «Собака.ru» в российском отделении Greenpeace.