Воздух в России в 2020 году оказался самым загрязненным за пять лет

Отмечается, что за первые три месяца 2020 года в стране было зафиксировано 44 случая загрязнения воздуха. Этот показатель на 57% выше аналогичного периода год назад. Эксперты сообщает, что общее число нарушений нормы в 2019 году составило 61, не включая двух случаев аномально высокого загрязнения.

По годовым результатам пока лидирует 2018 год — тогда исследователи зафиксировали 86 случаев высокого загрязнения и 4 случая — экстремально высокого. Однако это только в два раза выше, чем за первую четверть 2020-го.

Самыми «грязными» производствами оказались нефтяные, металлургические, горнодобывающие, целлюлозно-бумажные предприятия и жилищно-коммунальные хозяйства. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Бурятии (21 случай). Вместе с ней топ-3 составили также Забайкалье (8) и Красноярский край (7). Названия компаний в исследовании не уточняются.

Также эксперты FinExpertiza добавили, что с началом пандемии коронавируса и введением режима самоизоляции воздух существенно очистился, однако экологи ранее сообщали, что после карантна ситуация, вероятнее всего, будет ухудшаться еще сильнее. «Собака.ru» вместе с российским «Гринпис» разобралась, как COVID-19 повлиял на экологию, насколько эти изменения устойчивы и что опаснее – новый вирус или глобальное потепление.



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