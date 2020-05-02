Большое количество медицинских отходов, в том числе масок, оказываются на полигонах вместе с пищевыми отходами. По мнению экологов портала «Будущее России. Национальные проекты» это может привести к непредвиденным биологическим последствиям, пишет ТАСС.
Экологи рассказали, почему нельзя утилизировать медицинские маски вместе с бытовыми отходами
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Фото: Shutterstock
«Отправлять маски в бытовые отходы уже неправильно, так как значительно вырос их объем. Должна приезжать специальная служба и забирать эти отходы у больных людей. Ни в коем случае их нельзя сваливать вместе с пищевыми и другими отходами. Их взаимодействие с органикой вещь непредсказуемая», – заявил председатель правления общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.
Он отметил, что, когда эпидемия только началась, число масок в бытовых отходах было сравнительно небольшим. Однако в связи с увеличением ее масштабов сильно вырос объем медицинских отходов в мусоре, и теперь эта проблема требует реагирования. Более того, в некоторых регионах, в том числе и в Подмосковье, ношение масок является обязательным.
Специалист предложил решать эту проблему таким образом: когда человек дает подписку о карантине, то в нее нужно включить обязательство все свои предметы гигиены выбрасывать в отдельный пакет. Кроме того, необходимо делать отдельную цепочку вывоза медицинских отходов класса Б. При этом он подчеркнул, что этим должно заниматься МЧС, а не регоператоры. «Мы дезинфицируем подъезды, а маски зараженных людей сбрасываем в общие баки. В очень большой группе риска сортировщики отходов. Потом эти отходы, если их не сжигать, попадают на свалки, а там чайки, грызуны в поисках пищи, которая рядом с вирусными отходами», – подытожил Нагибин.
По мнению главного редактора журнала «Экоград», медицинские отходы класса Б нужно выбрасывать в желтые пакеты и правильно утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. «Опасность в том, что свалки могут превратиться в биореакторы и хранилища коронавируса. Лучше организовать оперативный сбор медицинских отходов в специальные контейнеры. Это отходы высокого класса опасности, они подлежат обязательному термическому обеззараживанию, точнее квалифицировать должны вирусологи», – добавил Панарин.
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