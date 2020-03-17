Из-за коронавируса в петербургских магазинах и супермаркетах закончились санитайзеры — антисептики для рук. Но сделать их можно самостоятельно из тех ингредиентов, которые еще можно купить свободно. Своим рецептом поделилась создательница эко-магазина NoPlasticItsFantastic Олеся Бесперстова.
Как сделать санитайзер самостоятельно в домашних условиях? Инструкция
Первый рецепт: смешать 2 части спирта и 1 часть геля алоэ (можно купить большую банку в аптеке или в косметических отделах, ищите натуральный состав), а также добавить 10-15 капель эфирного масла, растворенные в щепотке соли. Гель алоэ можно сделать самостоятельно, перемолов в мясорубке несколько листьев. Такой гель достаточно густой, поэтому его удобнее хранить в баночках, например, от закончившегося санитайзера из аптеки. Перед тем, как пшикать на руки — сильно взболтать.
Для второго рецепта нужны:
- кипяченая вода
- масло чайного дерева.
В 50 мл воды добавляю 15-10 капель эфирного масла чайного дерева и переливаю в бутылочку с распылителем. В этом рецепте нет спирта, поэтому не сушит кожу. Для меня очень важно, ведь кожа рук у меня чувствительная. Масло чайного дерева обладает антибактериальным, противогрибковым, болеутоляющим и антисептическими свойствами и заживляет ранки, но не является 100% защитой! Еще до паники с вирусом использовала спрей для обработки коврика для йоги после практики. Раз в 5 дней делаю новый раствор. Перед тем, как пшикать на руки — сильно взболтать или добавлять к маслу щепотку соли, для растворения масла в воде.
А как же влажные салфетки? Если еще не знаете, они сделаны из синтетических материалов и не разлагаются.
Использование санитайзера не заменяет мытье рук в течение 20-30 секунд, а является дополнительным средством защиты.
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