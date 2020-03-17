Как сделать санитайзер самостоятельно в домашних условиях? Инструкция

Для второго рецепта нужны:

кипяченая вода

масло чайного дерева.

В 50 мл воды добавляю 15-10 капель эфирного масла чайного дерева и переливаю в бутылочку с распылителем. В этом рецепте нет спирта, поэтому не сушит кожу. Для меня очень важно, ведь кожа рук у меня чувствительная. Масло чайного дерева обладает антибактериальным, противогрибковым, болеутоляющим и антисептическими свойствами и заживляет ранки, но не является 100% защитой! Еще до паники с вирусом использовала спрей для обработки коврика для йоги после практики. Раз в 5 дней делаю новый раствор. Перед тем, как пшикать на руки — сильно взболтать или добавлять к маслу щепотку соли, для растворения масла в воде.

А как же влажные салфетки? Если еще не знаете, они сделаны из синтетических материалов и не разлагаются.

Использование санитайзера не заменяет мытье рук в течение 20-30 секунд, а является дополнительным средством защиты.