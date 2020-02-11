S7 стала первой авиакомпанией России, сортирующей отходы после окончания рейса

Технологию впервые применили сегодня, 11 февраля — на рейсе Братск-Москва. Пока что сортировка и переработка будет осуществляться только в Домодедово. На фабрике бортового питания аэропорта установлен специальный сепаратор, которые позволяет рассортировать мусор по его типу — касалетки, пластиковые приборы и сами снек-боксы попадают в отдельные контейнеры.

«Сокращение негативного воздействия на окружающую среду является важным направлением деятельности S7 Airlines: в развитии воздушного флота мы ориентируемся на самые современные разработки ведущих мировых производителей, учитывая их большую эффективность и экологичность. В 2020 году мы также планируем сфокусировать свое внимание на экологичности процессов, связанных с обслуживанием на борту. Частичная переработка мусора — лишь первый, но крайне значимый, наш шаг в этом направлении», — отметила директор департамента пассажирского опыта S7 Светлана Кулюкина.

Напомним, в рамках кампании «Мы — Сибирь», которую авиакомпания S7 запустила в августе 2019 года, с каждого проданного на сайте билета на рейсы по сибирским направлениям было перечислено по 100 рублей. Также участники программы лояльности S7 Priority смогли конвертировать свои накопленные мили в деревья — каждые 500 миль позволят посадить одно. Спустя месяц S7 сняла видео для кампании, а уже в сентябре высадила первое дерево, тем самым успешно завершив кампанию по восполнению сгоревших лесов Сибири.