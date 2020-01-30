Катя IOWA: «Экология — тот тренд, который нам нужен, мейнстрим, которому следовать не стыдно»

Внимание к экологии начинается с повседневных привычек. У тебя они есть?

Я всегда хожу в магазин со своим шопером, а лучше с двумя, чтобы унести все покупки. Овощи и фрукты на развес складываю не в пластиковые пакеты, а в экомешочки. Люди устали от того, что их постоянно в чем-то обвиняют, нужно помогать им становиться лучше и хвалить за маленькие успехи. Я подарила экомешочки маме — теперь она тоже делает свой небольшой вклад. Еще я ­отказалась от одноразовых стаканчиков для кофе to go и перешла на многоразовую кружку: если забываю ее дома, то кофе не беру вообще. У меня замечательные фанаты, которые подарили мне медную бутылку для воды, и теперь я не покупаю бутилированную воду.

Дома мы с семьей занимаемся раздельным сбором, сдаем на переработку бумагу, картон, пластиковые крышечки, ПЭТ-бутылки и батарейки. К сожалению, большинство моих знакомых не доверяют контейнерам для раздельного сбора. Они видят, что вторсырье вываливается в одну машину, и думают, что все отправляется на свалку. Но я знаю, что это не так. Люди просто не хотят изучать информацию и углубляться в эти вопросы — им кажется, что они все равно не смогут ничего изменить. Я хочу развеять этот миф. Мы можем влиять, когда мы вместе. Если каждый внедрит в свою жизнь хотя бы одну из экопривычек, мы уже сможем избавить планету от огромного количества бессмысленных отходов.

Какова роль медийных людей, которые не являются специалистами в экодвижении?

У меня самая крутая профессия на свете: мне не нужно выстраивать с человеком долгие отношения, чтобы он начал мне доверять. Мои песни идут впереди меня. Иногда при встрече нам не нужно много слов, чтобы почувствовать и впитать важное. Я могу сказать банальность, которая станет для другого открытием, потому что все ответы внутри нас давно есть. Просто именно в этот момент человек готов слушать и слышать.

Я рада, что все чаще медийные люди говорят об экологических проблемах. ­Кто-то скептически обвиняет активистов в том, что они просто хотят хайпануть на этом. Здорово! Давайте хайпанем все вместе и изменим этот мир к лучшему. Экология — тот тренд, который нам нужен, мейнстрим, которому следовать не стыдно. Моя задача и желание — быть примером, объединять людей, которые мне верят, и рассказывать им, как можно по-другому.

Давайте откажемся от одного вида пластика или купим многоразовую бутылку, сфотографируем ее и поставим хэштег. Человеку важно чувствовать себя частью команды — так легче. В этом и есть роль медийного человека — создавать условия и помогать меняться. И немаловажно быть рядом в этот напряженный момент: «Привет, я тоже, как и ты, ничего не знаю, но давай попробуем вместе!» Невозможно жить идеально, но главное, что ты не сдаешься и у тебя есть своя бутылочка.