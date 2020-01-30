Агент перемен, солистка IOWA Катя Иванчикова в буквальном смысле воспевает экосознательность: она пишет песни о загрязнении Байкала, объясняет, как сама начала сортировать отходы, и выступает на экологических фестивалях. «Собака.ru» Екатерина рассказала, почему в хайпе вокруг темы экологии нет ничего плохого и какую роль в спасении планеты сегодня играют медийные личности.
Катя IOWA: «Экология — тот тренд, который нам нужен, мейнстрим, которому следовать не стыдно»
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Платье Jacquemus (ДЛТ)
Об экологии сейчас говорят все, и интерес к ней кажется частью обязательной программы публичного человека. Но твоя увлеченность проблемами природы неподдельна — ты practice what you preach, практикуешь, а не только проповедуешь. Когда тебя заинтересовала эта тема?
В марте 2019 года мне в Instagram пришло сообщение с просьбой подписать петицию о прекращении строительства завода на Байкале. Я стала разбираться в вопросе и наконец осознала: мир загрязняется каждый день, а мусорную катастрофу уже нельзя считать чем-то нереальным. Бывает, ты слышишь одни и те же слова от разных людей, но они откликаются в тебе только тогда, когда ты готов. Так через несколько дней ко мне пришла песня «Маяки» — она поменяла меня полностью. Раньше я не задумывалась, что от меня что-то зависит. Как и все, считала, что ответственность лежит на властях. Теперь эта песня не позволит мне вернуться в прежние мысли.
«Погрязнут города в пластике и бумаге, птицы не будут петь, здесь не будут петь» — так ты поешь в «Маяках». Почему вообще все происходит так, как происходит — у тебя есть ответ?
Проблему точно сформулировал один из моих подписчиков в инстаграме: «Мы не понимаем, что дом — это не только наша квартира». Мы накапливаем внутри токсины, защищаемся от внешних обстоятельств и не любим самих себя. Но когда ты начнешь себя уважать и ценить, тебе захочется заботиться об окружающих и о своей планете в том числе. Потребительство уходит, когда ты за что-то в ответе.
Внимание к экологии начинается с повседневных привычек. У тебя они есть?
Я всегда хожу в магазин со своим шопером, а лучше с двумя, чтобы унести все покупки. Овощи и фрукты на развес складываю не в пластиковые пакеты, а в экомешочки. Люди устали от того, что их постоянно в чем-то обвиняют, нужно помогать им становиться лучше и хвалить за маленькие успехи. Я подарила экомешочки маме — теперь она тоже делает свой небольшой вклад. Еще я отказалась от одноразовых стаканчиков для кофе to go и перешла на многоразовую кружку: если забываю ее дома, то кофе не беру вообще. У меня замечательные фанаты, которые подарили мне медную бутылку для воды, и теперь я не покупаю бутилированную воду.
Дома мы с семьей занимаемся раздельным сбором, сдаем на переработку бумагу, картон, пластиковые крышечки, ПЭТ-бутылки и батарейки. К сожалению, большинство моих знакомых не доверяют контейнерам для раздельного сбора. Они видят, что вторсырье вываливается в одну машину, и думают, что все отправляется на свалку. Но я знаю, что это не так. Люди просто не хотят изучать информацию и углубляться в эти вопросы — им кажется, что они все равно не смогут ничего изменить. Я хочу развеять этот миф. Мы можем влиять, когда мы вместе. Если каждый внедрит в свою жизнь хотя бы одну из экопривычек, мы уже сможем избавить планету от огромного количества бессмысленных отходов.
Какова роль медийных людей, которые не являются специалистами в экодвижении?
У меня самая крутая профессия на свете: мне не нужно выстраивать с человеком долгие отношения, чтобы он начал мне доверять. Мои песни идут впереди меня. Иногда при встрече нам не нужно много слов, чтобы почувствовать и впитать важное. Я могу сказать банальность, которая станет для другого открытием, потому что все ответы внутри нас давно есть. Просто именно в этот момент человек готов слушать и слышать.
Я рада, что все чаще медийные люди говорят об экологических проблемах. Кто-то скептически обвиняет активистов в том, что они просто хотят хайпануть на этом. Здорово! Давайте хайпанем все вместе и изменим этот мир к лучшему. Экология — тот тренд, который нам нужен, мейнстрим, которому следовать не стыдно. Моя задача и желание — быть примером, объединять людей, которые мне верят, и рассказывать им, как можно по-другому.
Давайте откажемся от одного вида пластика или купим многоразовую бутылку, сфотографируем ее и поставим хэштег. Человеку важно чувствовать себя частью команды — так легче. В этом и есть роль медийного человека — создавать условия и помогать меняться. И немаловажно быть рядом в этот напряженный момент: «Привет, я тоже, как и ты, ничего не знаю, но давай попробуем вместе!» Невозможно жить идеально, но главное, что ты не сдаешься и у тебя есть своя бутылочка.
А в творчестве эта тема находит у людей отклик?
В основном люди пишут, что плачут. Мне приходит огромное количество писем от родителей, как их дети после просмотра клипа «Маяки» начинают заниматься раздельным сбором: «Почему люди не могут сортировать мусор — это ведь так просто!» Для ребенка это легко, ведь он, в отличие от взрослого, еще не погряз в привычках. Недавно прислали видео, как учительница на уроках показывает наш ролик и рассказывает про Байкал, учит школьников различать пластик — все меняется. Мой знакомый, который живет на Байкале, рассказал, что после выхода нашего клипа у них стали чаще проводить акции протеста, убирать мусор.
Или, например, мама главной героини нашего клипа после съемок встретилась с администрацией Выборга и попросила поставить несколько контейнеров для раздельного сбора. Представляете, что это всего лишь один человек. Ты можешь не догадываться, что именно ты и твои действия могут стать для кого-то толчком. Мы все друг друга мотивируем.
Для активизма нужна информация. Где ты ее ищешь?
В эко-сообществах. Например, «Раздельный сбор», «Чистые игры», еще мне нравятся петербургские ребята из 99recycle, которые перерабатывают пластик и делают из него интересные вещи.
Кроме того, у меня классная аудитория с активной гражданской позицией, поэтому я никогда не закрываю соцсети, чтобы не пропустить чего-то важного. Люди часто просят меня обратить внимание на разные проблемы, связанные с экологией, защитой животных — они держат меня в курсе событий, и я по возможности стараюсь реагировать. Но очень важно, чтобы вопросы, которые ты поднимаешь, были чистыми. Медийный человек, несомненно, несет ответственность за то, что он говорит. Если опубликовать обман, тебе перестанут доверять. У моей помощницы свой благотворительный фонд, и она часто помогает мне с проверкой информации.
Какие каналы, кроме концертов и инстаграма, ты используешь для того, чтобы прокачивать тему экологии?
Я выступала на экологическом форуме «День Балтийского моря» в Севкабеле, где, кстати, находится наша студия, и на Московском экологическом фестивале в Парке Горького. Думала, что темы загрязнения воздуха и утилизации пластика интересны только молодым, но нет — на форуме было множество людей старшего поколения, и все, от мала до велика, учились эковолонтерству, тушению пожаров, участвовали в экоиграх. Приняла участие в фотосессии кампании «Экология» Министерства природы РФ — музыканты и другие работники культуры выбирали один тематический нацпроект, которому в итоге и посвящался постер. Например, Диана Арбенина выступила за развитие экотуризма, а я поддержала проект «Комплексная система обращения с твердыми бытовыми отходами», снявшись на фоне пластиковых стаканов и бутылок.
Какие идеи тебе сейчас кажутся самыми важными?
Я стремлюсь к экологичности, но понимаю, что не могу быть Гретой Тунберг. К сожалению, невозможно никому не приносить вреда: приходится выбирать из двух зол наименьшее. Ты можешь стать веганом и начать есть больше авокадо, но для его выращивания тратится много воды и вырубаются целые экосистемы, которые защищают нас от СО2. Люди заботятся о животных и выступают против натурального меха, а другие — против экошуб, мех которых разлагается около ста лет. Мы должны понимать, что мы не будем идеальными, но мы не должны сдаваться.
Давай попробуем составить импровизированный манифест. Какова программа экологических изменений в Петербурге от Кати IOWA?
На данный момент я боюсь, что мусоросжигательные заводы приравняют к мусороперерабатывающим — это будет наш общий проигрыш. Это первое. Второе: было бы прекрасно, если бы вы, экосознательные люди, не только самостоятельно сортировали отходы, но и пытались внедрить эти инициативы у себя на работе. Чтобы раздельный сбор был не только у вас дома, но и в школах, магазинах, ресторанах и вообще во всем Петербурге — тогда отходов на полигонах станет в разы меньше. И, конечно, мы не должны забывать про органику — мне нравится идея о том, что ее можно компостировать и превращать в биогаз, который используется для производства топлива и электроэнергии. Время поменялось, и мне бы очень хотелось посоветовать людям, чтобы они готовили столько еды, сколько действительно смогут съесть. Эта небольшая забота об окружающем мире экономит не только ресурсы планеты, но и ваши финансовые расходы.
Текст: Софья Зима
Фото: Саша Чайка
Стиль: Эльмира Тулебаева
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии «Петербург будущего 2020» отель «Астория» Rocco Forte Hotels.
Благодарим GRUN Cafe и Лавку цветов «Зеленогорск» за помощь в организации съемки.
Ассистент стилиста: Татьяна Захарова. Визаж и волосы: Алена Кондратьева. Ассистент продюсера: Елизавета Жеребцова.
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