Как рассказал «Петербургскому дневнику» председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев, в настоящий момент полигон работает в штатном режиме, а 60 сотрудников продолжают получать зарплату — правда, теперь от Министерства природных ресурсов. Сейчас на полигоне работают не только охранники, но также специалисты-гидротехники, которые откачивают воду из карт.

После окончания процесса ликвидации полигона «Красный Бор» на его месте планируют разбить парк. По словам Беляева, это возможно в случае, если к процессу подключатся районный власти.

Напомним, ранее петербургский «Водоканал» разработал проект по созданию противофильтрационной завесы в грунте возле полигона «Красный Бор» в Ленинградской области. Армированная бетонная стена перекроет пути возможного выхода токсичных веществ во внешнюю среду. Глубина сооружения составит 8-10 метров с заглублением в естественные кембрийские глины — для обеспечения герметизации.

Главная экологическая угроза Петербурга, полигон «Красный Бор», находится в 30 километрах от города и представляет собой свалку токсичных отходов весом в 2 миллиона тонн. Полигон занимает 67 гектаров, глубина ям достигает размеров 7-этажного дома. Председатель Межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности и жительница поселка Красный Бор Виктория Маркова рассказала «Собака.ru» о том, почему ситуация была доведена до критической точки и что с этим делать.