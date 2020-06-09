Как Мария Тиника изменила отношение петербуржцев к деревьям — и как нам вместе сделать город зеленым

А что же происходит у нас?

Нынешний вектор развития города совершенно не направлен ни на озеленение, ни на здоровье жителей — а это напрямую связанные вещи. Деревья вырубают, а дороги расширяют. Одни из первых поправок, которые принял Александр Беглов на посту губернатора, — поправки в закон о зеленых насаждениях. Они поставят крест на деревьях на улицах Петербурга. Согласно ним, практически любое дерево можно признать аварийным и срубить. А шансов, что его посадят заново, почти нет. Но мы приняли участие в переносе второго чтения этих поправок на август и надеемся, что за это время получится убедить депутатов их не принимать.

Сейчас ловушка в том, что разработкой законов занимаются люди, для которых деревья — это обременение, а не ресурс, как для обычных горожан. Когда принимать решения будут люди, для которых деревья — это здоровье, чистый воздух, экосистема, ситуация изменится. Комитет по благоустройству, который сейчас курирует все, что связано с деревьями, — это, по сути, уборщик. Заставить уборщика думать об экосистемных услугах и здоровье — странная затея и вряд ли это возможно. В США, например, деревьями занимается министерство здравоохранения — и деньги на посадки идут из этого бюджета. А у нас деревья на улице — это по официальным документам элемент дороги.

Не хватает и специалистов: в Петербурге невозможно получить высшее образование по специальности «Озеленение в городе», этому учат только в техникуме коммунального хозяйства. А высшее образование есть только по профилю «Ландшафтный архитектор». Поэтому ни в одном садово-парковом предприятии нет научных специалистов. При этом у нас есть отдельные прекрасные ученые — микологи, дендрологи, фитопатологи, лесопатологи. Но у них нет никакого влияния, комитет по благоустройству с учеными на постоянной основе не сотрудничает.

Если бы деревья отдали комитету по природопользованию, это решило бы многие проблемы, потому что они гораздо ближе к научному сообществу. В большинстве городов России именно природоохранные службы отвечают за зеленые насаждения. Но наш комитет по природопользованию в иерархии в городе стоит близко к концу, и у них большое недофинансирование. В их ведении особо охраняемые природные территории, и пока большей ответственности не хотят, но мы пытаемся их склонить к этому. Сейчас работаем над тем, чтобы найти способ признать особо охраняемыми природными территориями живые берега рек, не заключенные в гранит или бетон. Тогда там будет запрещена вырубка деревьев.