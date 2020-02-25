В последнее время активизировались дискуссии о велосипедной инфраструктуре в Петербурге: появилось обращение муниципальных депутатов, желающих убрать велополосу на Фонтанке, петиция против велодорожек на Петроградской стороне. Городские власти интерес к развитию этого вида транспорта потеряли: с него сняли статус «приоритетного проекта», умер городской велопрокат, километров велодорожек с каждым годом строится все меньше. Так нужны ли нам велосипедисты? Будет ли кто-то кататься по городу с таким климатом? И можно ли сделать Петербург удобным для этого? На самые важные вопросы о велосипедизации для «Собака.ru» ответила экс-советник вице-губернатора по велосипедной инфраструктуре (2015-2019), руководитель проектов городского развития Дарья Табачникова.
10 ответов на глупые вопросы о велодорожках: зачем они нужны и можно ли кататься в таком дождливом городе
Зачем вообще горожанам нужно пересаживаться на велосипеды? Почему все не могут покупать автомобили или ходить пешком?
В мире нет города, который мог бы переварить бесконечное число автомобилей — а они становятся все доступнее, поэтому их количество растет. Уже сейчас в Петербурге примерно 320 машин на 1000 жителей, по темпам автомобилизации мы обогнали даже Москву.
У каждой улицы есть своя предельная пропускная способность. Можно, конечно, расширять дороги, срубая деревья и уменьшая тротуары, рыть тоннели и подземные переходы, можно даже двигать дома, чтобы смогло проехать больше автомобилей. Технически это все реально, но такие решения дают лишь временный эффект, к тому же, стимулируют спрос, ведь ездить становится удобнее. Машин через некоторое время становится еще больше, они постепенно заполняют все городское пространство, а потом снова перестают помещаться на улицах. Важно также знать, что автомобили — это основной (и почти единственный) источник загрязнения воздуха в современных городах. Вся пыль и грязь, которой мы дышим, создана ими.
Пешком ходить здорово, но на велосипеде расстояние доступности увеличивается примерно в три раза. Если вам до магазина или станции метро идти 15 минут, то на велосипеде эта поездка займет всего пять.
Я не призываю пересадить всех на велосипеды, это всего лишь один из вариантов передвижения, но если мы хотим сделать транспортную систему менее зависимой от автомобилей, то эта опция должна быть не только в наличии, но и в приоритете, как и возможность передвигаться пешком и на общественном транспорте. При этом не обязательно совсем отказываться от автомобиля, но стоит присмотреться к своим ежедневным перемещениям. Возможно, есть более рациональные варианты: зачастую ежедневные короткие поездки по маршруту дом-работа-дом быстрее и дешевле совершать на общественном транспорте или велосипеде. Учитывая, что расстояние ⅔ поездок в Петербурге — до 10 км, их легко можно совершать на велосипеде, на это уйдет не больше 40 минут.
Разве кто-то будет кататься на велосипедах в таком климате, как в Петербурге?
Климат в Петербурге не сильно отличается от других стран Балтийского региона, где на велосипедах успешно катаются круглый год. Конечно, зимой этот вид транспорта выбирает меньше людей, но то, на сколько это количество падает, зависит в основном от качества уборки велодорожек — никому не хочется приезжать на работу в грязи. Поэтому нужно не обсуждать превращение велополос в парковку зимой, а научиться нормально убирать улицы.
Велодорожки появились два года назад, но по ним все равно никто не ездит. Значит их стоит убрать!
Велодорожками пользуется с каждым годом все больше людей — это подтверждается и ежегодными транспортными замерами, и социологическими опросами. Чтобы велосипедизация продолжалась, нужно прикладывать больше усилий для создания связной и безопасной инфраструктуры, наладить регулярную уборку и организовать велопарковки. Горожане будут массово использовать велосипед, когда это будет удобнее, быстрее и дешевле, чем другие способы передвижения.
А где теперь парковаться автомобилям?
Пока не появится платная парковка, мест будет всегда не хватать, и виноваты в этом не велодорожки, а чрезмерное количество автомобилей на улицах города. Вы не можете припарковаться из-за одних автомобилей, а другие — из-за вас. Как мы уже говорили, разместить на улицах и припарковать автомобили всех желающих не получится. А вот ввести платную парковку давно пора — да, владение машиной будет стоить дороже, произойдет перераспределение части поездок на другие виды транспорта, люди станут больше пользоваться метро и автобусами, ходить пешком и ездить на велосипедах, потому что это станет быстрее и дешевле.
Велосипедисты мешают автомобилистам и не соблюдают правила, они создают угрозу ДТП. Без них безопаснее.
Автомобилистам мешают все. Для расширения дорог в 70-е годы вырубили тысячи деревьев, сузили тротуары, убрали множество переходов, детей перестали отпускать гулять одних на улицу из-за автомобилей. Так кто кому здесь мешает?
Каждый день на дорогах России гибнет 50 человек, и 90% этих случаев — результат нарушения правил водителями. Только с января по март 2019 года на одном Невском проспекте произошло больше 200 ДТП, в 21 из них были пострадавшие, погибли пятеро (среди них два пешехода), все — по вине сидящих за рулем. Улицы бы стали безопаснее без автомобилей.
Но правильный путь — предоставить каждому участнику движения свое место на дороге. На сегодняшний день у велосипедистов на большинстве улиц нет такого места, они вынуждены балансировать между быстро едущими автомобилями с одной стороны и внезапно открываемыми дверями припаркованных машин с другой, либо ехать по тротуарам, ширины которых не хватает даже для пешеходов.
В то же время из-за низкой скорости велосипедист не представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Гораздо важнее для безопасности горожан снизить максимально допустимую скорость автомобилей до 50 км/ч в центре и до 30 км/ч на небольших спокойных улицах. Кроме того, всех с детского сада нужно учить, как вести себя на улице, как быть пешеходом и велосипедистом — это мировая практика.
Можно провести исследование и проложить велодорожки там, где много велосипедистов. Почему так не делают?
Так и делают. Ежегодно проводятся транспортные замеры и социологические опросы, чтобы понять, как люди ездят на велосипедах и каких связей им не хватает. Самые востребованные как велосипедистами, как и автомобилистами участки в городе — это мосты и магистральные улицы по направлению центр — спальные районы.
Зачем нужна велополоса? ПДД предусматривает велосипедистов как участников движения и без нее.
А тротуар зачем нужен? Можно же по обочине ходить. А асфальт зачем на дороге? Ведь можно и по гравию проехать. Инфраструктура нужна, потому что это удобнее и безопаснее для всех. На велодорожке нет необходимости маневрировать и постоянно оборачиваться, велосипедист чувствует себя спокойнее и становится более предсказуем для водителей.
Исторический центр Петербурга не приспособлен для велодорожек, их здесь сделать невозможно.
Наш город строился для пешеходов и конных экипажей. Для машин он тоже изначально не был приспособлен, как и для метро, трамваев и троллейбусов. Меняется мир, меняется город вместе с ним. Как показывает опыт многих мегаполисов мира, исторические центры прекрасно подходят для организации велосипедного движения. Мы можем воспользоваться европейским опытом, где на еще более узких улочках средневековых городов нашли место для велосипедистов, пешеходов и автомобилистов. Нет ничего невозможного, но это вопрос перераспределения пространства.
Сколько нужно ждать и сколько велодорожек проложить, чтобы много людей в Петербурге пересели на велосипеды?
Ждать не нужно, нужно поддерживать создание велосипедной инфраструктуры, строить и проектировать больше и лучше, чем делается сейчас. Помимо создания основного каркаса веломаршрутов, в Петербурге необходимо решить проблему с хранением. Люди не будут массово тащить велосипеды на себе в квартиры на 3-4 этаж.
Что можно сделать, чтобы велоинфраструктура развивалась быстрее?
Если вы живете в Петербурге, то самым действенным способом будет подача заявки в администрацию, муниципалитет, ТСЖ или управляющую компанию на установку велопарковки во дворе или у станции метро. Кроме того, можно обратиться с конкретными предложениями по маршрутам велодорожек в электронную приемную губернатора — ваша заявка будет обязательно рассмотрена и, возможно, включена в адресную программу. В любом случае, письмо стоит написать хотя бы для того, чтобы показать существующий спрос на создание велосипедной инфраструктуры. Также можно предложить офису, университету или спортивному залу установить велопарковку.
Городским властям же определенно стоит вернуть развитию велоинфраструктуры статус «приоритетного проекта», восстановить должность советника вице-губернатора по этой теме, выделить бюджетное финансирование на городской велопрокат и разработать новую концепцию развития.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.