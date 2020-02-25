10 ответов на глупые вопросы о велодорожках: зачем они нужны и можно ли кататься в таком дождливом городе

Зачем вообще горожанам нужно пересаживаться на велосипеды? Почему все не могут покупать автомобили или ходить пешком?

В мире нет города, который мог бы переварить бесконечное число автомобилей — а они становятся все доступнее, поэтому их количество растет. Уже сейчас в Петербурге примерно 320 машин на 1000 жителей, по темпам автомобилизации мы обогнали даже Москву.

У каждой улицы есть своя предельная пропускная способность. Можно, конечно, расширять дороги, срубая деревья и уменьшая тротуары, рыть тоннели и подземные переходы, можно даже двигать дома, чтобы смогло проехать больше автомобилей. Технически это все реально, но такие решения дают лишь временный эффект, к тому же, стимулируют спрос, ведь ездить становится удобнее. Машин через некоторое время становится еще больше, они постепенно заполняют все городское пространство, а потом снова перестают помещаться на улицах. Важно также знать, что автомобили — это основной (и почти единственный) источник загрязнения воздуха в современных городах. Вся пыль и грязь, которой мы дышим, создана ими.

Пешком ходить здорово, но на велосипеде расстояние доступности увеличивается примерно в три раза. Если вам до магазина или станции метро идти 15 минут, то на велосипеде эта поездка займет всего пять.

Я не призываю пересадить всех на велосипеды, это всего лишь один из вариантов передвижения, но если мы хотим сделать транспортную систему менее зависимой от автомобилей, то эта опция должна быть не только в наличии, но и в приоритете, как и возможность передвигаться пешком и на общественном транспорте. При этом не обязательно совсем отказываться от автомобиля, но стоит присмотреться к своим ежедневным перемещениям. Возможно, есть более рациональные варианты: зачастую ежедневные короткие поездки по маршруту дом-работа-дом быстрее и дешевле совершать на общественном транспорте или велосипеде. Учитывая, что расстояние ⅔ поездок в Петербурге — до 10 км, их легко можно совершать на велосипеде, на это уйдет не больше 40 минут.