Как экс-коммуналку Петербурга превратили в театр, где играют люди с аутизмом

Инклюзию часто понимают превратно: как включение неких людей с ментальными или физическими особенностями в наше «правильное» общество. Это говорит о том, что самый большой дефицит — принятие другого. Никаких «мы» и «они» нет, взаимная притирка существует у всех. Просто у людей с аутизмом внешних несовпадений будет немного больше. Спектакли — это не ВДНХ наших театральных побед: «мы долго репетировали и сейчас покажем The Best». Мы оказались интересны друг другу и встречаемся не только потому, что скоро выступление.

После «Языка птиц» мы думали, как выйти за пределы единичного проекта, так появилась идея создать «Квартиру» — утопию в отдельно взятом помещении. У нашей «Квартиры» на Мойке, 40, есть прообраз — объединение ОБЭРИУ, куда входил Хармс. Его участники собирались у философа Леонида Липавского (его жилищные условия были чуть лучше, чем у других) и устраивали лабораторию смыслов, или попросту разговаривали.