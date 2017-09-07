Собчак, Хаматова, Виторган и другие присоединились к флешмобу в честь дня рождения Серебренникова

Друзья и коллеги режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в организации преступной схемы хищения 68 млн рублей, запустили флешмоб #мойдругкириллсеребренников. Флешмоб приурочен к 48-летию режиссера.

К нему уже присоединились телеведущая Ксения Собчак и ее муж, актер Максим Виторган, актрисы Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская и Равшана Куркова, Светлана Бондарчук и другие.

«Я люблю тебя, люблю то, что ты создаешь, и желаю тебе, чтобы больше мы никогда не отмечали твой день рождения так, как сегодня!» — написала Ксения Собчак в Instagram.

 

 

«Дорогой Кирилл! Это подлое и поганое время серости должно было ударить именно по тебе. Ты возвышаешься. Ты свет. Ты — свобода!» — заявил в своем поздравлении Максим Виторган, сопроводив его стихотворением.

 

 

Чулпан Хаматова назвала режиссера уникальным художником и выразила надежду, что все происходящее вокруг него пройдет как можно быстрее.

 

 

Ранее президент Владимир Путин впервые прокомментировал арест Серебренникова, заявив, что домашний арест режиссера не означает, что он в чем-то виноват.

 Актер Олег Басилашвили написал письмо Кириллу Серебренникову, в котором назвал его арест «фантасмагорией» и отметил пользу «новых ощущений». Текст и фото записки опубликовала на Facebook дочь актера Ксения. 

Серебренников был помещен под домашний арест 23 августа по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Ему запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, общаться с кем-либо кроме родителей и адвоката. Посещение театра оставлено на усмотрение следователя. Защита режиссера 28 августа обжаловала его арест. 4 сентября Мосгорсуд начал рассматривать апелляцию защиты.

В защиту режиссера выступили оскароносная актриса Кейт Бланшетт, дирижер Теодор Курентзис, актер Ларс Айдингер, пианист Игорь Левит, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, немецкая актриса Нина Хосс, режиссер Фолькер Шлендорф и другие.

Ранее cкрипач и дирижер Гидон Кремер выступил с заявлением в связи с арестом режиссера Кирилла Серебренникова, режиссер и драматург Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо. В поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра» также высказались кинокритик Антон Долин, режиссер Анна Меликян, сценарист Ольга Погодина-Кузмина, бывший министр финансов Алексей Кудрин и многие другие. В суде за Серебренникова поручились актеры Данила Козловский, Валерий Гаркалин, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, директор «Первого канала» Константин Эрнст и другие деятели искусства и шоу-бизнеса. 

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