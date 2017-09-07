Собчак, Хаматова, Виторган и другие присоединились к флешмобу в честь дня рождения Серебренникова

Друзья и коллеги режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в организации преступной схемы хищения 68 млн рублей, запустили флешмоб #мойдругкириллсеребренников. Флешмоб приурочен к 48-летию режиссера.

К нему уже присоединились телеведущая Ксения Собчак и ее муж, актер Максим Виторган, актрисы Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская и Равшана Куркова, Светлана Бондарчук и другие.

«Я люблю тебя, люблю то, что ты создаешь, и желаю тебе, чтобы больше мы никогда не отмечали твой день рождения так, как сегодня!» — написала Ксения Собчак в Instagram.