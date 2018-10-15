19-летний петербуржец выиграл бронзу в гонках «Формула-3»

Петербургский гонщик Роберт Шварцман выиграл третью гонку уик-энда, победил в зачете новичков и стал третьим среди всех пилотов «Формулы-3» по итогам турнира. Первое место в чемпионате занял Мик Шумахер — сын легендарного пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

Для 19-летнего Шварцмана победа стала второй в сезоне. Спортсмен является воспитанником программы развития автоспорта SMP Racing Бориса Ротенберга и сыном совладельца компании «Цвет оптторг» Михаила Шварцмана.

Петербуржец движется к своей мечте выиграть «Формулу-1»: осенью он стал первым русским гонщиком в престижной Академии Ferrari, а уже в феврале добился выдающегося результата, став в Новой Зеландии чемпионом Toyota Racing Series — до сих пор ни одному из наших соотечественников не удавалось подняться выше пятого места в этой юниорской серии. Уже в этом году Роберт может перейти в «Формулу-2».