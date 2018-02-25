Хоккейная сборная России спела в раздевалке песни «Ленинграда»

После тяжелого матча со сборной Германии в финале Олимпиады в Пхенчхане российские хоккеисты смогли расслабиться только в собственной раздевалке. На видео они открывают шампанское и отмечают победу в сложной борьбе.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Отметим, что для России это первое олимпийское золото в истории современного хоккея, так как сборная страны никогда ранее не побежала на Олимпийских играх. В 1992 году золото взяла объединенная команда. В активе сборной СССР семь побед на зимних играх.

Фото: fhr.ru


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