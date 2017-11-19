Петербургский школьник запустил флешмоб в поддержку российских спортсменов

Он поддержал спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх антидопинговым комитетом МОК. В их число вошли Александр Легков, Евгения Белова, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. Мальчик отметил, что Олимпиада предназначена для всех стран и что «в спорте все равны».

«Уже 6 лет я занимаюсь лыжными гонками. Я мечтаю связать свою жизнь с большим спортом, стать олимпийским чемпионом. Я и вся семья постоянно следим за выступлением наших лыжников на всех крупных международных стартах. Мы часто всей семьей на этапы Кубка мира и даже на Чемпионаты мира. Я искренне переживаю за то, что случилось с Максимом Валегжаниным, Женей Беловым, Сашей Легковым, Лешей Петуховым, Женей Шаповаловой и Юлей Ивановой. Мне непонятно, почему норвежский лыжник Мартин Сундбю получает всего 2 месяца дисквалификации за доказанный случай употребления допинга, в то время как наших спортсменов заставляют уйти навсегда без каких либо доказательств? Кто-нибудь думает о том, что чувствуют спортсмены, которым запретили выступать на Олимпиаде за свою страну? Кто-нибудь думает о родителях этих спортсменов?

У нас многодетная семья. Обычная. из Питера. У родителей 5 детей. Моя мама отводит меня на тренировки, переживает за меня на соревнованиях. Она всегда поддерживает меня, независимо от того первый я или последний?.. Мы все занимаемся спортом. Мне сложно представить, что бы почувствовал мой отец или моя мама, если бы узнали, что меня обвинили в употреблении допинга?!, Почему никто не думает, что речь идет о живых людях. Почему такое отношение к нашим спортсменам? Я всегда мечтал стать Олимпийским чемпионом. Я верил в олимпийское движение! Как я могу быть уверен в своем будущем, если Международный олимпийский комитет, который должен защищать интересы спортсменов и относится ко всем одинаково - выносит такие жестокие решениями только с чьих-то слов???!?!? Весь мир не понимает, почему только к российским спортсменам такое отношение?! Почему мы все молчим? Спортсмены? Стрна? Мир? ПОЧЕМУ? МОК сам своими руками уничтожает идеалы и принципы олимпийского движения!???!?!?!?! Мой папа дружит с лыжниками и мы решили поддержать маму Максима Вылегжанина, которая живет в Удмуртии. Максим принес нашей стране много медалей. Если МОК не может и не хочет защищать спортсменов, то это должны сделать мы. Вся Россия должна объединится и поддержать наших лыжников, их родителей. Всех наших спортсменов, кого хотят несправедливо отстранить, рассматривают их дела и даже не объявляют решений. Сегодня отстранят одного, завтра шесть, через месяц всех, потом всю страну. Потом это может коснуться и другую страну. Спорт вне политики. Олимпиада для всех стран. Каждая стрнана имеет право выступать под своим флагом! Нельзя кого-то делать изгоем. в спорте все равны! Я прошу всех людей, всех поклонников спорта, всех спортсменов дать отпор несправедливости – не молчите!!! Я верю, что мы сможем сделать так, чтобы нас услышали. Голос народа громче скандальных журналистов. Мы можем это сделать сейчас, нам просто нужно стать одним целым. Пусть о несправедливости узнает весь МИР» – написал на своей странице школьник.

Старков также опубликовал у себя на странице видеообращение Руфимы Вылегжаниной, матери отстраненного Максима Вылегжанина. За сутки пост школьника собрал более 44 тысяч просмотров и более 500 репостов. Число просмотров видео приближается к 50 тысячам.

В комментариях под записью он также обратился ко всем, поддержавшим его флешмоб: «Большое спасибо всем Вам за поддержку. Я даже не думал, что на моё обращение откликнится столько людей. Пусть наши парни и девчонки увидят, что мы болеем и переживаем за них и вместе с ними. Когда мы едины, мы непобедимы!.. #NORUSSIANOGAMES. Без нашей страны и без наших спортсменов, это будет не та Олимпиада. Это вообще уже будет не Олимпиада».

Напомним, недавно МОК пожизненно отстранил Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Легкова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалов и Юлию Иванову от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил. Помимо этого, комиссия олимпийского комитета аннулировала результаты российских лыжников на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Спортсмены, в свою очередь, подали аппеляцию в Спортивный арбитражный суд.