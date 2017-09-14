Символом «Зенит-арены» станет баклан

Новым символом стадиона на Крестовском острове станет птица баклан, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по связям с общественностью футбольного клуба «Зенит» Жанну Дембо. Как заявила Дембо на конференции Baltic Weekend 2017, на стадионе появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан.

Дембо также заявила, что «Зенит» собрал рекордную выручку на домашнем матче со «Спартаком»" Билеты по 200 рублей, которые доступны на домашние матчи «Зенита», — только один сегмент. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей увидели наш новый стадион. При этом на матче со «Спартаком» мы собрали рекордную выручку — 110 млн рублей«, — сказала она

В августе вице-губернатор Игорь Албин в интервью изданию «Спорт день за днем» заявил, что крышу стадиона на Крестовском острове портят бакланы. «Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки», — отметил вице-губернатор. Позже чиновник заявил, что слова о баклане были шуткой. Высказывание чиновника стало популярным в соцсетях и породило волну шуток об опасных бакланах, лучшие из них чиновник выбрал лично и опубликовал в сети.

В защиту своего высказывания о вреде птиц Албин в Facebook привел развернутый комментарий строителя Сергея Свешкова, который отметил, что «вправду чайки с бакланами проблемы создают нам — строителям». Позже стало известно, что проект стадиона «Зенита» на Крестовском острове действительно включал защиту от птиц.

По материалам «ДП»

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