Продажа билетов на ЧМ-2018 начнется 14 сентября

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о начале продажи билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. Как сообщает пресс-служба организации, их реализация стартует 14 сентября. Как и на Кубке конфедераций, купить билеты можно будет только на официальном сайте ФИФА.

Продажи будут проходить в два этапа, каждый из которых будет состоять из двух периодов: первый этап — с 14 сентября по 12 октября и с 16 по 28 ноября, второй — с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года и с 13 марта по 3 апреля.

Жеребьевка Чемпионата мира намечена на 1 декабря 2017 года. Турнир пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2018 квота на 4-ю категорию (самую дешевую) проходок составит 350 тысяч . Стоить они будут: на матчи группового этапа (кроме матча-открытия) — 1280 рублей, матч-открытие — 3200, 1/8 финала — 2240, четвертьфиналы и матч за 3-е место — 3808, полуфиналы — 4480, финал — 7040.

По материалам «Фонтанки»