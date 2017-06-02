Чиновники и бизнесмены Петербурга рассказали нам, почему решили заняться новым видом спорта и собираются принять участие в фестивале «Фонтанка-SUP – 2017», который пройдет 8 и 9 июля.
Кто занимается SUP-серфингом в Петербурге?
SUP-серфингу (от англ. Stand Up Paddle, что в переводе значит «cтоя с веслом» — Прим. ред.) — один из самых быстро развивающихся видов спорта — обзавелся своим постоянным фестивалем. Интернет-газета «Фонтанка.ru» 8 и 9 июля проведет свой фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017», в рамках которого пройдут этапы кубка России на длинную и короткую дистанции.
В первый день участникам фестиваля – профессиональным спортсменам и любителям – предстоит трасса от набережной канала Грибоедова, 131 по Фонтанке до Летнего сада и обратно. После соревнований состоится костюмированный карнавал и церемония награждения победителей.
Во второй день, 9 июля, события развернутся на пляже Петропавловской крепости. В программе – конкурсы, занятия по САП-йоге, шоу-дефиле пляжной моды, музыкальная программа, мастер-классы от спортсменов, а также инсталляции на тему «Девушка с веслом». Кроме того, участникам предстоит пройти второй этап кубка России по САП-серфингу — спринт.
Чиновники и бизнесмены Петербурга рассказали нам, почему решили заняться новым видом спорта и собираются принять участие в масштабном фестивале.
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Андрей Мушкарев, председатель Комитета по развитию туризма, председатель совета директоров АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад»
Я впервые «встал» на sup 8 лет назад, и с тех пор он стал неотъемлемой частью моей жизни. Почти каждые выходные я нахожу возможность пройти по рекам и каналам Петербурга. А полтора года назад открыл для себя возможность путешествовать на САПе и 1-2 дня могу посвятить такому отдыху. Развитие этого вида спорта в Петербурге – естественный процесс. У САП-серфинга есть все шансы стать такой же часть нашего города, как сами реки и каналы. Это один из самых безопасных видов спорта и, думаю, в будущем мы сможем открыть и экскурсионные маршруты по городу на палбордах».
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Александр Росляков руководитель вертикально интегрированной логистической компании «Онего», главный герой шоу «Секретный миллионер»
Лет пять назад на Бали в районе Джимбаран в компании со спорт-режиссером Инной Блохиной нам посчастливилось познакомиться с мега экспатом Мэти Джорджем. Он пригласил меня с друзьями на САП-урок. Так с его помощью мы сначала встали на колени, а чуть позже - с колен с веслом в руках. Затем САП мне встречался в физкультурно-развлекательном режиме на различных курортах. А как появились надувные САПы. удаётся покататься и у друзей на даче на озерах в Карелии, и в Греции, и в Питере практически повсеместно. Для Петербурга САП — это прекрасный крейсер который помогает тебе разглядеть миллионы уголков города и подышать не автомобильным воздухом. Восхищает мобильность и всепогодность, поддерживает фищ форму даже в курортной жизни».
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Максим Лукомский, учредитель ресторанной группы «Паруса» и CEO стоматология "Top Dentist"
Я занимаюсь САП-серфингом года два. Для меня это – прекрасная возможность поближе разглядеть красоты нашего города. Но в Петербурге летом на воде часто встают вопросы безопасности, так как наблюдается высокий трафик катеров. Поэтому часто на выходных я выезжаю на дачу и катаюсь на озере Глубоком».
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Жанна Гуренко, заместитель генерального директора ПАО «Северное управление строительства» по экономике и финансам.
Я встала на САП в прошлом году, а сейчас у меня появилось желание приобрести собственный палборд, не зависеть от расписания занятий и кататься на Финском заливе. САПсерфинг — это - удовольствие, разгрузка мозгов, смена картинки – для меня это настоящий отдых. В Петербурге есть все условия именно для такого вида спорта. Город с воды выглядит очень красиво. К тому же движение объединяет целый клуб единомышленников, это всегда – отличенная компания и приятно проведенное время».
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Владимир Гриндберг, основатель рекламного агентства «Золотое сечение»
Мое увлечение САП началось, когда я увидел фотографию своих знакомых в Инстаграм на палборде и не смог удержаться. В Петербурге есть две территории свободы – крыши и каналы. Прогулки по крышам уже давно известны, а на каналах, если катаешься на теплоходах или катерах, все время чувствуешь себя ограничено. А так я чувствую свободу и наслаждаюсь видами города, на все 360 градусов. Это очень интересный вид отдыха».
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