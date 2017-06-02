Кто занимается SUP-серфингом в Петербурге?

SUP-серфингу (от англ. Stand Up Paddle, что в переводе значит «cтоя с веслом» — Прим. ред.) — один из самых быстро развивающихся видов спорта — обзавелся своим постоянным фестивалем. Интернет-газета «Фонтанка.ru» 8 и 9 июля проведет свой фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017», в рамках которого пройдут этапы кубка России на длинную и короткую дистанции.

В первый день участникам фестиваля – профессиональным спортсменам и любителям – предстоит трасса от набережной канала Грибоедова, 131 по Фонтанке до Летнего сада и обратно. После соревнований состоится костюмированный карнавал и церемония награждения победителей.

Во второй день, 9 июля, события развернутся на пляже Петропавловской крепости. В программе – конкурсы, занятия по САП-йоге, шоу-дефиле пляжной моды, музыкальная программа, мастер-классы от спортсменов, а также инсталляции на тему «Девушка с веслом». Кроме того, участникам предстоит пройти второй этап кубка России по САП-серфингу — спринт.

Чиновники и бизнесмены Петербурга рассказали нам, почему решили заняться новым видом спорта и собираются принять участие в масштабном фестивале.