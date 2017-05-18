Чемпионка мира по фехтованию Екатерина Дьяченко родила дочь
Трехкратная олимпийская чемпионка мира по фехтованию на сабле, пятикратная чемпионка Европы, номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Екатерина Дьяченко 17 мая родила дочь.
Счастливая мать выложила в Instagram бирку новорожденной и поделилась своими эмоциями. «Это самое лучшее,невероятное, красивое и удивительное, что я видела в этой жизни» — написала Екатерина.
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