Как Милана Тюльпанова, пережив развод, открыла центр помощи женщинам, пострадавшим от семейного киднеппинга

Как появилась идея открытия «Центра помощи Миланы Тюльпановой»

Когда шел мой бракоразводный процесс, ко мне в соцсетях начало обращаться много женщин со всей страны с похожими историями, но я не могла им помочь, так как мои юристы с утра до ночи были заняты моим делом, да и у меня самой не оставалось ресурсов. Но писем было огромное количество, я была шокирована. И когда все наши суды были выиграны, мой юрист сказала: «Может быть, мы через это прошли не просто так, и ты могла бы помогать другим? У тебя есть бесценный опыт, ты будешь делать хорошее дело – возвращать детей матерям». Я подумала: «Почему бы и нет». Я верю, что испытания даются не просто так – тем более, если у меня получилось выйти из них победителем. Я начала размышлять над концепцией центра помощи женщинам, которые пострадали от семейного киднеппинга или разводятся с мужем.

Команда

Команду я не искала, а просто собрала людей, которые помогали в моем деле, мне с ними очень повезло, все они – с эмпатией. Дела, с которыми мы работаем, необычные: когда на кону стоит жизнь ребенка, требуется особый подход. Я могла позвонить своим юристам и в час, и в два ночи, и они не только консультировали меня по профессиональным вопросам, но и по-человечески поддерживали. Кроме юристов, в команде психологи, частный детектив, бухгалтер – эффективный штат сотрудников-единомышленников.

Дела

Мы запустились в апреле, почти полгода назад. Первая консультация у нас бесплатная, последующие – уже платные. Но мы ориентируемся на все категории населения, не задираем ценник, к каждому клиенту у нас индивидуальный подход. Я, конечно, делаю это не ради выгоды: бывает, что благотворительности больше, чем заработка.

Сейчас мы ведем два больших дела, в обоих мужья не дают бывшим женам видеть детей. У одной девушки, например, супруг забрал ребенка и спрятал – она не видела сына больше двух лет. Во время судебного разбирательства она снова вышла замуж, и суд постановил, что ей якобы некогда будет заниматься старшим ребенком, и поэтому его отдали отцу. Сына старательно настраивают против мамы, ее это безумно ранит – и я ее прекрасно понимаю, у меня была идентичная ситуация. Однажды мы встретились с ней лично, и, взглянув на нее, я вспомнила себя – у меня был такой же отчаянный взгляд. Я ей говорила: «Все наладится», а сама видела, как человеку больно. Это ад и война, по-другому не назвать. Она недавно обратилась к нам в центр, сейчас юристы продумывают стратегию.

Также мы помогаем многим другим женщинам, например, Юле Шик, бывшей жене директора музея уличного искусства Андрея Зайцева. Ее сыновей мужчина вывез через Белоруссию, вероятно, поменяв паспорта, и с тех пор они переезжают из одной страны в другую. Это известный и вопиющий случай – насколько я знаю, за нее даже вступилось правительство Петербурга, ей пытались помочь депутаты, про нее рассказывали и городские, и федеральные СМИ. Мы неоднократно ее консультировали — когда она выезжала за границу на место предполагаемого пребывания детей, объясняли, как лучше действовать. Это сложное дело, которое пока никто не может решить, но в любом случае она своих детей увидит.

Историю каждой девушки, которая к нам обращается, я стараюсь придать огласке – если, конечно, она не против. У меня есть передача на YouTube, называется «Без мамы», в ней клиентки рассказывают свои истории. Мне кажется это важным, потому что в мое время публичность очень помогла: бывший муж не мог никуда сбежать, так как понимал, что его узнают.