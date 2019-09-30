Все лесные пожары на территории России ликвидированы
Авиалесоохрана отчиталась о лесопожарной обстановке в России — к понедельнику, 30 сентября, все лесные пожары на территории страны потушены. На ликвидацию очагов возгорания потребовалось 3,5 месяца после первых сообщений о масштабах пожаров.
В настоящий момент ни в одном субъекте страны режим чрезвычайной ситуации не введен — по состоянию на 00:00 30 сентября на территории России действующих пожаров нет. Последними ликвидированными пожарами стали 7 очагов возгорания на площадь в 94 гектара — на их тушении были задействованы 100 человек, 24 единицы техники, 13 воздушных судов на мониторинге и 2 воздушных судна.
При этом пожароопасный сезон открыт в 79 субъектах России — так принято считать часть календарного года, в течение которой возможно возникновение лесных пожаров. Под контролем, в том числе, ситуация в Московской, Ростовской, Нижегородской областях, а также 1-ом муниципальном районе Ленинградской области, 3-х муниципальных районах Алтайского края и 14-и муниципальных районах Хабаровского края.
Напомним, 29 июля, спустя три месяца после начала горения лесов в Сибири (первые очаги были зафиксированы еще в середине мая), власти Красноярского края, Иркутской области и Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации в регионах. Общая площадь горения тогда составила 3 миллиона гектаров. По информации МЧС, основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, а не сухие грозы, как сообщалось ранее. Позже Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога в лесах Сибири — ими «прикрывали» незаконные вырубки деревьев, а Минприроды предложило запретить губернаторам принимать решение о тушении лесных пожаров.
Пока власти Красноярского края говорили о том, что пожары в Сибири «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и даже вредно», петербургские художники создавали общественный резонанс через искусство. Уличный художник Loketski показал «Экономически невыгодную мать» — ответ на заявления властей, представляющий собой портрет Родины-матери, нанесенный на ствол сгоревшего дерева. Digital-артист Елена Шейдлина также создала фотопроект, посвященный проблеме лесных пожаров в Сибири. А авиакомпания S7 запустила (и успешно завершила) кампанию по восполнению сгоревших лесов Сибири. За месяц им удалось собрать средства на посадку 1 миллиона деревьев.
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