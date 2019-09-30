Авиалесоохрана отчиталась о лесопожарной обстановке в России — к понедельнику, 30 сентября, все лесные пожары на территории страны потушены. На ликвидацию очагов возгорания потребовалось 3,5 месяца после первых сообщений о масштабах пожаров.

В настоящий момент ни в одном субъекте страны режим чрезвычайной ситуации не введен — по состоянию на 00:00 30 сентября на территории России действующих пожаров нет. Последними ликвидированными пожарами стали 7 очагов возгорания на площадь в 94 гектара — на их тушении были задействованы 100 человек, 24 единицы техники, 13 воздушных судов на мониторинге и 2 воздушных судна.

При этом пожароопасный сезон открыт в 79 субъектах России — так принято считать часть календарного года, в течение которой возможно возникновение лесных пожаров. Под контролем, в том числе, ситуация в Московской, Ростовской, Нижегородской областях, а также 1-ом муниципальном районе Ленинградской области, 3-х муниципальных районах Алтайского края и 14-и муниципальных районах Хабаровского края.