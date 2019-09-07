Статистика дня: россияне стали меньше тратить деньги на походы в театр, музеи и концерты в выходные дни

Жители России стали экономить на культурных развлечениях в выходные дни. Наиболее сильно упал средний чек при покупке билетов в театры, музеи и концерты, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на исследование банка «Русский стандарт».

Аналитики изучили траты по кредитным картам на развлечения в первом полугодии 2019 года и сравнили эти данные с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом выяснилось, что средний чек одной операции в категории «кино» за год снизился на 2,4%, в категории «спорт» – на 8,5%, в категории «театры, музеи и концерты» – на 18,5%.