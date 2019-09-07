Статистика дня: россияне стали меньше тратить деньги на походы в театр, музеи и концерты в выходные дни
Жители России стали экономить на культурных развлечениях в выходные дни. Наиболее сильно упал средний чек при покупке билетов в театры, музеи и концерты, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на исследование банка «Русский стандарт».
Аналитики изучили траты по кредитным картам на развлечения в первом полугодии 2019 года и сравнили эти данные с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом выяснилось, что средний чек одной операции в категории «кино» за год снизился на 2,4%, в категории «спорт» – на 8,5%, в категории «театры, музеи и концерты» – на 18,5%.
Чаще всего с помощью карты россияне покупают билеты в кино – 35%, на втором месте оказался спорт с долей 24%, а на третьем – культурный досуг с 15%. При этом исследователи утверждают, что на предпочтения вида досуга влияет и возраст клиентов. Например, у людей старше 25 лет большей популярностью пользуются категория «спорт» и театральные постановки или концерты. А люди до 25 лет предпочитают в свои выходные отправиться в кино.
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