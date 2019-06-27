Социальная сеть «ВКонтакте» запустила благотворительную маску для историй и игру, помогающие пользователям почувствовать ми людей с нарушениями слуха и зрения.

В игре, разработанной фондом поддержки слепоглухих «Со-единение», пользователям предстоит угадать предметы и их текстуру через специальные фильтры и специальные аудиоэффекты. Также запущена маска для историй с пятью эффектами, которые имитируют восприятие мира людей с нарушениями зрения. Маска и игра созданы на основе врачебных описаний зрительных и слуховых недугов и заболеваний.

Организаторы призывают участников акции добавлять к каждой публикации с использованием масок хештег #ТакВидятСлепоглухие, чтобы привлечь внимание общества к проблемам людей с нарушениями слуха и зрения.

Напомним, ранее «ВКонтакте» запустила новый анимированный стикерпак: с его помощью пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка, а также узнать больше о жизни людей с нарушениями слуха. Социальная сеть также создала первый благотворительный стикерпак в поддержку петербургского фонда AdVita, помогающего людям с онкологическими заболеваниями.

Ко Всемирному дню донора, который проходит 14 июня, «ВКонтакте» запустила сервис для поиска доноров крови и приложение, в котором пользователи смогут указать свою группу крови и поделиться информацией с друзьями. Акция призвана привлечь внимание к проблемам донорства и вдохновить людей на сдачу биоматериала.

Кроме того, в Петербурге планируют запустить проект при школе-интернате имени К. К. Грота для слепых и слабовидящих детей — «Сад ощущений». Тренировочный комплекс поможет детям с ограниченными возможностями зрения адаптироваться в окружающей их среде и научит безопасно передвигаться по улицам.