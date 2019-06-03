Новая Голландия запускает благотворительный проект «Самый длинный стол»

6 июля в Новой Голландии стартует новый благотворительный проект «Самый длинный стол». В одном месте соберутся единомышленники, резиденты, партнеры и гости проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» для того, чтобы оказать помощь отдельно взятой организации. «Самый длинный стол» в 2019 году организуют в помощь фонду «Дети-Бабочки».

На липовой аллее острова Новая Голландия будет сооружен стометровый стол, за которым смогут собраться все посетители мероприятия, здесь же будут готовить кафе-резиденты Новой Голландии. Ресторанная группа Duo.Band приготовит «Молодую капусту на гриле с йогуртовым соусом», а шеф-повар ресторана «Кококо» Игорь Гришечкин представит два десерта – фирменный Cococorn и «Панна котту из простокваши, ягод, маршмэллоу из черноплодной рябины и свекольного бальзамика».

На главной сцене свои любимые сказки прочтут попечители фонда «Дети-Бабочки» Ксения Раппопорт, Данила Козловский и Александр Цыпкин. В 18:00 пройдет показ фильма «Зази в метро» режиссера Луи Маля. Вечером посетители смогут увидеть ленту «Дэвид Боуи. Путь к славе» режиссера Фрэнсиса Уэйтли. На музыкальной сцене диджеи сыграют свои часовые сеты — с 12:00 и до 20:00. Среди них Леля Нордик, Митя Голкаксокол, Андрей Сирке и Леша Огурец, а также пройдут живые выступления от Olympic Brass Orchestra, квартета саксофониста Руслана Тустановского и Эми Питерс.

Стоимость входного билета для взрослого 500 рублей, 250 рублей для льготных категорий граждан, дети до 13 лет включительно — бесплатно. Билеты поступят в продажу в день мероприятия.

Все средства, собранные в этот день в Новой Голландии, будут направлены на помощь семьям, которые каждый день вынуждены сталкиваться с огромным количеством препятствий для того, чтобы просто обнять своих детей.