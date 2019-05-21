«Ночлежка» выпустила пособие по психологической работе с бездомными людьми

Пособие насчитывает четыре главы — причины бездомности, виды психологической помощи бездомным, принципы психологической работы и профилактика профессионального выгорания сотрудников. Так, из методички можно узнать о том, как проводить первичные и краткосрочные консультации, немедицинскую психотерапию и организовывать адаптационные группы.

Авторы пособия — психологи Александра Сандомирская и Наталья Гусева, а также руководитель консультационной службы «Ночлежки» Наталья Шавлохова. Ознакомиться с методичкой можно бесплатно на сайте благотворительной организации. Опубликованная работа предназначена для специалистов благотворительных организаций и учреждений — по мнению авторов, пособие может быть полезно тем, кто занимается помощью бездомным людям.

Психологическая служба — самое молодое подразделение консультационной службы «Ночлежки». Она была создана осенью 2014 года, а до мая 2018-го психологическим сопровождением бездомных в ней занимались только психологи-волонтеры. В среднем в работе службы принимали участие 7-8 волонтеров одновременно — такое количество специалистов позволяло обеспечить необходимых минимум психологической помощи. Сейчас в составе службы два штатных психолога и три волонтера.

«Мы часто говорим, что проблема бездомности — комплексная. А значит, чтобы решить ее и помочь человеку выбраться с улицы, подход нужно выбирать тоже комплексный. Без психологической поддержки меры социального и юридического сопровождения не будут достаточно действенными, ведь в основе перемен в жизни человека всегда лежит его личная мотивация и способность активно действовать в собственных интересах. Мы делимся своим опытом, потому что очень хотим, чтобы комплексной и профессиональной помощи бездомным людям становилось больше. Чтобы коллегам, которые выбрали заниматься такой непростой областью — помощью бездомным людям — было хоть немного проще. Чтобы было, на что опереться и где почерпнуть экспертную информацию», — рассказывают авторы пособия «Ночлежки».

Напомним, благотворительная организация «Ночлежка» уже этим летом запускает новый проект помощи бездомным людям «Ночной приют». Он станет дополнением к специальным пунктам обогрева, которые открываются сезонно и в самое холодное время — круглый год в «Ночном приюте» смогут переночевать 40 человек.