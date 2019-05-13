Как в Петербурге находят (и не находят) работу люди с аутизмом

Среди работников Кремниевой долины более 30% – люди с расстройством аутического спектра, а в Петербурге известно меньше чем о сотне официально трудоустроенных таких сотрудников. «Собака.ru» совместно с центром «Антон тут рядом» разобралась, чем могут заниматься люди с особенностями и почему от того, что городские компании недооценивают их потенциал, страдают в том числе и они сами.

О проблеме Нет точных цифр, которые могли бы наглядно показать проблему трудоустройства людей с расстройством аутистического спектра (РАС), так как на сегодняшний день эта категория людей изолирована. Практика исключать из общества человека с ментальными нарушениями продолжается в России до сих пор, из-за чего у него нет возможности социализироваться, раскрыть свои таланты и способности. Когда такие люди остаются одни, без попечительства, им предлагается только одно – пожизненное пребывание в психоневрологическом интернате, уже сейчас в ПНИ проживают 150 тысяч взрослых. Российская статистика и диагностика детей с аутизмом отсутствуют, возрастная категория людей 18+ с РАС не изучена вовсе. По данным Центра занятости населения, в Петербурге живет более 10 000 человек с ментальными расстройствами. Трудоустройство в Петербурге В Петербурге несколько центров занимаются вопросом трудоустройства людей с ментальными особенностями. Например, «Работа-i» помогает найти подходящую вакансию выпускникам детских домов и молодым людям с ограниченными возможностями и инвалидностями разной категории. Это подходит тем, кто может самостоятельно прийти на собеседование, но чаще всего люди с нарушениями коммуникации к этому не готовы. Также в Петербурге находится первый в России центр системной поддержки людей с РАС «Антон тут рядом», который создает защищенные площадки, где люди с ментальными нарушениями могут выполнять заказы для клиентов в швейных, компьютерных, столярных мастерских, и принимает на стажировку ребят из профессиональных реабилитационных центров. У петербургского Комитета по труду и занятости населения есть целевые программы по трудоустройству людей с инвалидностью, в рамках которых «Антон тут рядом» заключает договоры с центральным агентством занятости. Благодаря этому ребята с аутизмом начинают работать в мастерских фонда и получают зарплаты из городского бюджета. Кроме того, центр также занимается интеграцией людей с РАС в инфраструктуру города и готовит их к работе на внешнем рынке. На данный момент с поддержкой «Антон тут рядом» заключено 48 срочных и 11долгосрочных трудовых договоров, к выходу на работу готовятся еще пять человек.

Как проходит трудоустройство людей с РАС Среди работников Кремниевой долины более 30% – люди с РАС, в Израиле на внешней военной разведке люди с аутизмом занимаются программированием и анализом данных. Один из самых важных факторов здесь – это наличие контакта и поддержки от принимающей на работу стороны. Сначала проходит подготовка лояльной компании: проводятся обучающие занятия, консультации сотрудников по любым возникающим вопросам для того, чтобы подробнее рассказать об особенностях будущего коллеги. Далее необходимо адаптировать под него рабочее пространство, например, выделить отдельную тихую зону, если он боится шума, или создать на рабочем месте визуальную поддержку в виде расписания и инфографики. Не всегда работодатель может выделить бюджет на специального человека для наставничества, поэтому «Антон тут рядом» оказывает помощь и в течение первых двух месяцев предоставляет сотрудника, который помогает человеку с РАС адаптироваться, постепенно снижая степень сопровождения.

Люди с особенностями испытывают трудности как с вербальной, так и с невербальной коммуникацией: многие из них понимают речь буквально, не видят подтекст и переносный смысл. Поэтому важно объяснить людям в компании, что озвучивать поручения нужно четко и структурировано, сохраняя последовательность задач и используя простые конструкции и слова. Человеку с расстройством аутистического спектра часто сложно распознать эмоции и чувства других людей, из-за чего он может испытывать дополнительные трудности в социальных ситуациях: не понимать общепринятые правила или казаться «странным», ему может понадобиться больше времени на то, чтобы ответить на вопрос. И здесь самое главное – принятие нового особенного сотрудника коллективом, понимание некоторых его отличий и готовность общества быть гибким. Чем могут заниматься люди с особенностями? У людей с РАС есть проблемы с социальными взаимодействием, поэтому профессии, которые подразумевают активную коммуникацию, как правило, не для них. Они сильны в регулярной деятельности с четкими и ясными требованиями и отсутствием дефицита времени. Люди с аутизмом обладают повышенной концентрацией и не устают от монотонности и рутинности задач. Часто они занимаются офисной работой: вносят информацию в базы данных, оформляют, анализируют или архивируют документы, обрабатывают изображения в программах вроде Photoshop. Один из примеров успеха – история Марии Жмуровой.

Зоя Попова Исполнительный директор фонда «Антон тут рядом» Сначала Машу взяли на работу корректором журнал «Сеанс» – конечно, это было решение и инициатива Любови Аркус (Основательница центра «Антон тут рядом», главный редактор журнала «Сеанс» – прим. ред.), которая познакомилась с Машей и ее семьей еще до открытия центра. Девушка оказалась безукоризненным, очень ответственным сотрудником, более того, у нее безупречная грамотность. После ей заинтересовалась кофейня «Буше», Маша работает там уже три года, за это время круг ее задач значительно увеличился: она сортирует документы, проводит сверку реквизитов, проверяет договоры. И что очень важно – она любимый и ценный член коллектива. Кроме того, она играет в театре и оркестре «Антон тут рядом» и недавно сама поставила спектакль.

Оркестр «Антон тут рядом»

Люди с РАС усидчивы: кандидаты центра «Антон тут рядом» расшифровали огромное количество аудиозаписей интервью с жителями блокадного Ленинграда для организации «Блокада.Голоса», благодаря чему эти рассказы были опубликованы. Среди людей с особенностями есть работники садово-парковых хозяйств: после мастерской «растениеводства» центр направляет ребят на открытый рынок труда в Приморский парк и Александровский сад.

Зоя Попова Исполнительный директор фонда «Антон тут рядом» Влад год работает помощником продавца в магазине «Зооподарки», где кормит животных и следит за чистотой. Никита уже два года как закрепился офис-менеджером в турфирме «Ампарус Тур»: он отвечает за подготовку ваучеров для туристов и сортирует документацию. Один из студентов нашего центра сказал: «Я люблю жить взрослой жизнью». Ребятам действительно не хватает общения, пространства для принятия решений, потому что взрослость – это самостоятельный выбор того, куда ты пойдешь, что купишь в магазине. И работа – это тоже взрослая жизнь. Люди с РАС испытывают огромный дефицит социальных связей, им нужно осознавать, что их деятельность приносит пользу и находит отклик. Да, им нужна помощь, но нам с вами ведь тоже было сложно, когда мы впервые пошли на работу

Сколько компаний в Петербурге готовы принимать на работу людей с аутизмом В Петербурге готовность принимать в штат людей с особенностями очень низкая. К потенциальным работодателям принято относить O Melon Fashion Group, Concept Group, Nissan, «Буше», ИКЕА, Antal. Многие компании заявляют о своем желании трудоустраивать людей с инвалидностью, но на деле все происходит иначе. Часто сотрудничество не складывается, так как работодатель не готов выделять наставника: у сотрудников нет времени заниматься интеграцией человека с аутизмом в коллектив. Эта категория людей с инвалидностью, с одной стороны, не требует дорогостоящего оборудования, но с другой – на них нужно тратить время, эмоции, уделять им внимание.

Почему трудоустройство людей с аутизмом – все еще проблема Одна из проблем трудоустройства заключается в том, что общество не воспринимает человека с РАС как потенциального сотрудника, поэтому и партнерские отношения с коллегами могут не складываться. Центр «Антон тут рядом» неоднократно сталкивался со случаями, когда их кандидат выходил на работу в сопровождении тьютора, а по истечении двух месяцев руководство не выделяло наставника и переставало давать задачи, несмотря на проработанную схему. Многим большим компаниям необходимо закрыть квотируемые рабочие места для инвалидов. В стремлении поскорее устранить этот пробел и отчитаться перед законодательством работодатель выбирает для себя более удобную категорию инвалидности, обходя стороной людей с аутизмом. Часто компании не понимают, что делать с такими сотрудниками, поэтому предпочитают не брать на себя риски.

Зоя Попова Исполнительный директор фонда «Антон тут рядом» С 1 января 2019 года на «Госуслугах» утверждена программа, в которой подробно описывается, что должно агентство занятости дать человеку с инвалидностью, чтобы он успешно закрепился на рабочем месте или его нашел. Но сотрудники мало проинформированы о категории людей с расстройством аутистического спектра. Для оказания услуги необходимо взаимодействие с организациями, которые имеют опыт работы с людьми с особенностями, но агентство занятости, как и любая государственная структура, не очень подвижна. С одной стороны, услуга могла бы помочь людям с ментальными нарушениями трудоустроиться, но, с другой – как ее оказывать, в агентстве занятости никто не знает. Взрослого человека с РАС без семьи, которая хочет о нем заботиться, ждет лишь психоневрологический интернат.

Положительный опыт Компании руководствуются разными мотивами: одни хотят закрыть квоты, другие же действительно заинтересованы в решении проблемы – к последним относится международное рекрутинговое агентство «Antal», которое занимается подбором персонала. Компания внедряет в свою работу проекты по соцответственности, помогая трудоустроить ребят с инвалидностью: их учат правильно составлять резюме, готовят к интервью, собеседованиям, рекомендуют работодателям. Год назад в Петербурге филиал «Antal» начал сотрудничать с «Антон тут рядом». Агентство выделило те профессии, в которых ребята могли бы быть полезными, а также взяло к себе на работу одного выпускника центра.

Татьяна Мартюшева Руководитель офиса «Antal» в Петербурге Мне пришлось узнать многое об аутизме, и личная мотивация и многолетний опыт на рынке труда привели меня к осознанию того, что мы готовы принять в коллектив сотрудника с РАС. В нашем агентстве много людей, которые умеют хорошо коммуницировать, но которые терпеть не могут рутинную работу с документами. А чтобы найти кандидатов для конкретной компании, нужно пересмотреть огромное количество резюме на открытых источниках и выбрать людей, подходящих под определенные критерии, что занимает много времени и требует концентрации. Это мы поручили сотруднику с особенностями. Даня уже год работает на постоянно основе, постепенно растет и увеличивает зону своей ответственности. Благодаря нему сотрудники могут не заниматься неинтересной для них рутиной, которая стала для Дани важным и ответственным делом. Эта интеграционная история вдохновила команду и хорошо повлияла на отношения внутри коллектива. Кроме того, это отличный пример для тех, кто до сих пор с опаской относится к трудоустройству людей с ментальнымм особенностями