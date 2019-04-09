Почему учителя не только могут, но и должны показывать, что они тоже люди?

Недавно 38-летняя учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, увлекающаяся зимним плаваньем, была вынуждена уволиться. Она опубликовала фото в купальнике на своей странице «Вконтакте», после чего директор школы заявила, что такое поведение аморально, на уроках Кувшинниковой начались проверки. В ее поддержку педагоги со всей страны запустили флешмоб #учителятожелюди — они выкладывают в соцсетях фото в купальниках, с татуировками и пирсингом. Петербургский учитель истории и обществознания, автор Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» Кирилл Загустин написал для «Собака.ru» колонку о том, почему только «учитель с человеческим лицом» может вызвать у ребенка доверие.

Татьяна Кувшинникова

Странно, но с негативной обратной связью на мою «сетевую» жизнь я почти не сталкивался, хотя пожурить было за что. В студенческие годы я работал в общепите: официантом, барменом. Фотографий меня вдрабадан в сети немного, но они есть. В первый год работы ученики пролистали мой Instagram до времен царя гороха, и не зря. Выложили в школьное «подслушано» мою фотографию: худой, как Кощей, татуированный парень в одних красных труселях фотографируется в ванной отеля. Кадр прокомментировали два-три человека, даже мемов лепить не стали. Учителя в этом паблике не сидят. Зато читают они читают интернет-издания – в одном из них вышло интервью со мной, как автором Telegram-канала об учительстве. Первые дни коллеги подходили с вопросами или комментариями, вроде: «а неплохо пишете, Кирилл Алексаднрович, продолжайте», «интересно было вас почитать» и так далее. Полтора года спустя про него уже, конечно, никто не помнит и посты мои не обсуждает.

Кирилл Загустин

Тем удивительнее было, когда на плановом совещании учителей в октябре коллега неожиданно публично высказала: «свое публичное фу Кириллу Александровичу за то, что осмелился назвать песней и выложить в интернет. Позорище!». Она говорила о кавере на трек Pharaoh «Школа, например», который я опубликовал летом 2017 года. Я не ожидал, что текст пародийной песни будет воспринят искаженно. Главным моим посылом было, что учителя тоже люди, а рэп может быть не про вписки, а про сдачу экзаменов и желание учиться. С той коллегой мы потом прекрасно нашли общий язык. Я объяснил, что имел ввиду, а она поняла, что я «за добро» и точно так же люблю учить, как она. Больше проблем не возникало, зато до сих пор у перешедших в пятый класс детей клип вызывает уйму восторгов, им классно знать, что их учитель может быть таким, они бегают по коридорам и кричат: «Школа, например». Мне кажется, я добился своей цели.

История с учительницей в купальнике – это, конечно, дичь, но она является отражением нравов в нашем обществе и иллюстрирует отношение людей к педагогам. Почему-то работник завода может пить, быть наркоманом – главное, чтобы он выполнял свои профессиональные обязанности. Учитель же находится в уязвимом положении, потому что он не только передает знания, но и воспитывает. Существует стереотип, что делать это может только высоконравственный человек – отчасти это имеет смысл, но с учителями часто перегибают палку. Становится ли учитель плохим из-за желания веселиться, жить, делать то, что интересно? Совсем необязательно. Мне не нравится поголовное лицемерие – мы отказываем учителям в праве быть людьми. Родители, при этом, тоже занимаются воспитанием, но это не мешает им время от времени быть неидеальными. Благодаря моей позиции я чувствую, что ученики видят меня не говорящей головой в костюме попугая, а живым человеком – который может пошутить или прийти на урок невыспавшимся. Благодаря этому дети чаще идут на контакт, не боятся совершать ошибки, задавать глупые, по их мнению, вопросы. Видя во мне человека, они одновременно знают, что и я в них вижу не «губки, которые впитывают знания», а людей – целостных и сложных. Поэтому каждый день я иду с работы зная, что живу не зря.