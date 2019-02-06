Кокорин и Мамаев останутся под арестом до весны

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил футболиста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву срок ареста. Спортсмены останутся в СИЗО до 8 апреля.

Кокорина и Мамаева арестовали в октябре прошлого года. Они участвовали в избиении чиновника Минпромторга. Денис Пак сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе. В ответ футболисты оскорбили его по национальному признаку и ударили стулом по голове. Инцидент произошел в московской «Кофемании» на Большой Никитской улице. Помимо этого спортсмены спровоцировали конфликт с водителем Виталием Соловчуком.

18 октября футболистам предъявили обвинения в хулиганстве и побоях. Однако 21 декабря стало известно, что статью обвинения переквалифицировали, и теперь футболистов обвиняют в «умышленном причинении легкого вреда здоровью».

За Александра Кокорина в суде поручились президент «Зенита» Фурсенко и главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак.