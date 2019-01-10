Российские компании стали оформлять сотрудников как самозанятых, чтобы снизить налоги

Работодатели в российских компаниях массово стали переоформлять своих сотрудников как самозанятых. Трудовые отношения оформляются через договор аренды рабочей площади.

С 1 января 2019 года в нескольких регионах России вступил в силу закон о налоге для самозанятых граждан, в отношении которых действует сниженная налоговая ставка. Переоформляя сотрудников, работодатели платят меньше налогов, а также снимают с себя ответственность за подчиненных. При этом зарплата выплачивается такая же, но «втемную». «Договор аренды с нами заключают на случай, если придет проверка из ФНС или трудовой инспекции», — рассказал компьютерный мастер из Москвы Игорь, которого уже переоформили на работе.

Представители трудовой инспекции Москвы и ФНС отказались от комментариев этой ситуации. Эксперты отмечают, что закон о налоговом обложении самозанятых граждан изначально был не доработан, а процесс его «обкатки» потребует времени.

«В первую очередь тут компании экономят на страховых взносах. Ведь с 1 января очень многие организации, которые были на УСН (упрощенная система налогообложения), лишились налоговой льготы 20% по страховой ставке за сотрудника и теперь будут выплачивать 30%», — объясняет доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

Напомним, закон о налоге для самозанятых действует на территории Москвы, Московской области, Калужской области и Республики Татарстан. Экспериментальный период продлиться до 31 декаюря 2028 года, после чего документ могут принять по всей стране.

ФНС выпустила приложение для самозанятых «Мой налог», с помощью которого они могут управлять своей налоговой отчетностью.