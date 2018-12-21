Кокорину и Мамаеву изменили статью обвинения

Следствие переквалифицировало дело футболистов Александре Кокорина и Павла Мамаева, пишет ТАСС. Теперь их обвиняют не в побоях, а в «умышленном причинении легкого вреда здоровью».

Адвокат Кокорина Вячеслав Барик сообщил, что медицинская экспертиза установила — потерпевшему нанесен легкий вред, а травмы вызвали лишь кратковременое расстройство здоровья. Теперь со 116 статьи УК РФ обвинения переквалифицированы в 115 статью УК РФ.

Максимальное наказание по обеим статьям — два года лишения сободы, отмечает Барик. На сроке максимального наказания переквалификация дела не отразиться.

Защита Мамаева намерена обжаловать такое решение, так как из-за переквалификации обвинения станут «еще запутаннее и бессмысленнее».

Напомним, 8 октября футболисты участвовали в избиении чиновника Минпромторга. Пострадавший — директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе. В ответ футболисты оскорбили его по национальному признаку и ударили стулом по голове. Инцидент произошел в московской "Кофемании" на Большой Никитской улице. Помимо этого спортсмены спровоцировали конфликт с водителем Виталием Соловчуком.

11 октября суд Москвы арестовал Мамаева, Кокорина и его младшего брата. 18 октября спортсменам предъявили обвинения в хулиганстве и побоях. За Александра Кокорина в суде поручились президент «Зенита» Фурсенко и главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак.

Футболисты будут находится в СИЗО до 8 февраля 2019 года.