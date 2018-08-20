Десятки сообществ «ВКонтакте» выступили за декриминализацию статьи о разжигании ненависти

Администраторы крупнейших 50 сообществ «ВКонтакте» подписали открытое письмо к Госдуме и Совету Федерации с требованием декриминализировать статью о разжигании вражды и ненависти (282 УК РФ) и отменить статью об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих (148 УК РФ).

Авторы указали, что количество уголовных дел растет с каждым днем, а также отметили, что «существуют куда более опасные бытовые ситуации, которые представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей» со «смехотворными» наказаниями.

«Свободно выражать мысли, а также делиться интересным контентом с друзьями и знакомыми — это самая большая ценность интернета. И если начать привлекать граждан нашей страны к уголовным наказаниям за публикацию информации в Сети, то построить Цифровое общество, о котором все чаще говорят с трибун представители государственной власти, нашей стране не удастся», — говорится в письме.

Письмо подписали основатель «Лурка» Давид Хомак, владелец «Двача» Нариман Намазов, создатель «Лентача» Игорь Белкин, а также представители сообществ «Мужские мысли», «Zлой Zаяц» и «Код Дурова».

Ранее мы писали, что компания Mail.ru. обратилась в Госдуму, Верховный и Конституционный суды и в Министерство юстиции с просьбой амнистировать пользователей, осужденных за экстремизм, а также, как обезопасить себя от судов за картинки во «ВКонтакте».