Елена Грачева, AdVita: «В Петербурге живет 130 000 онкобольных, это невидимый город в городе»
Негосударственный фонд шестнадцать лет помогает детям и взрослым, больным раком, и устраивает десятки благотворительных событий, от донорских марафонов до концертов классической музыки. С административным директором фонда AdVita Еленой Грачевой об общих проблемах поговорил директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, победитель премии «ТОП 50» прошлого года.
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Слева направо, сверху вниз: на Ирине: жакет JM Studio (ДЛТ); на Екатерине: пальто Joseph, платье-рубашка Acne Studios (все — ДЛТ); на Татьяне: пальто Alexander Wang, рубашка ESCADA (все — ДЛТ); на Анастасии: тренч Stella McCartney, рубашка Yohji Yamamoto (все — ДЛТ); на Наталии: жакет Yohji Yamamoto, рубашка Polo Ralph Lauren (все — ДЛТ); на Полине: жакет и брюки Isabel Benenato, рубашка Victoria Beckham (все — ДЛТ); на Юлии: пальто Uma Wang, туника Rick Owens, брюки Polo Ralph Lauren (все — ДЛТ); на Анастасии: сарафан Polo Ralph Lauren, рубашка Osman (все — ДЛТ), плащ Lemaire х Uniqlo (Uniqlo); на Марии: пальто Ianis Chamalidy, рубашка Dorothee Schumacher, брюки Dries Van Noten (все — ДЛТ); на Елене: тренч Vince, рубашка и брюки ESCADA (все — ДЛТ); На Екатерине: тренч See by Chloe, рубашка Y’s, юбка ESCADA Sport (все — ДЛТ)
Григорий Свердлин: Лена, давай о наболевшем. Что у тебя наболело?
Елена Грачева: Ощущение, что нас никто не знает и нашу работу не видит, а главное — не задумывается о масштабах бедствия. Только в Петербурге живет 130 000 онкологических больных, многим из которых нужна помощь. Это такой город в городе, невидимый.
Григорий: Согласен, изнутри нам кажется, что о благотворительных фондах знают если не все, то многие. В реальности это не так.
Елена: У нас слишком мало общегородских площадок для высказывания.
Григорий: Это правда. Все, что остается, — самим создавать инфоповоды. Тогда, по крайней мере, позовут на те площадки, что есть.
Елена: Акции — хорошо, но, организуя концерт или фестиваль, фонд занимается не своим делом. Наша ответственность — организация помощи. Мы должны знать, где и за сколько купить нужные лекарства, как маршрутизировать и поддержать больного — от диагноза до исхода, хорошего или плохого. В прошлом году адресную денежную помощь в фонде AdVita получили 997 больных, и каждая история похожа на фильм ужасов, когда, к примеру, человека из маленького городка много лет лечили не от того диагноза и он на последние деньги приехал через всю страну к нам, чтобы получить шанс выжить. Я могу рассказать много таких историй. Но сейчас истории, даже хорошо рассказанные, перестают собирать деньги.
Григорий: У меня нет ощущения, что истории перестают работать. Другое дело, что в стране больше 70 лет выжигали эмпатию — чтобы не пострадать самому, нужно было отвести глаза. И пока она не отросла обратно — людей, готовых откликнуться, не очень много.
Елена: При этом зрители Первого канала, когда их просят помочь несчастному ребенку, посылают СМС с переводом: за 10 минут 90 миллионов собирается. Это говорит не об отсутствии эмпатии, а о том, что мы готовы откликнуться на что-то очень эмоциональное прямо сейчас, если это не потребует усилий, и на этом всё.
Григорий: Одно дело разово отправить 10 рублей, другое — регулярно тратить свое время на волонтерство или поддерживать организации, помогающие всем, кто к ним обратится, а не только тем, кто хорошо выходит на фото.
Елена: Для меня самые понятные наши сторонники — те, для кого благотворительность — часть личного свободного выбора. У нас осталось мало пространства, где человек принадлежит себе. В политике, на работе, даже иногда в семье мы встроены в протоколы, не нами созданные. Но помогать никто не может запретить, это акт нашей воли. Благотворительность, построенная не на спонтанной эмоциональной реакции, а на осознанном выборе, — более прочная.
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Елена Грачева
Григорий: Совершенно согласен. О благотворителях есть два мифа: мы либо охочие до пиара грантоеды, либо сразу святые люди. А хочется, чтобы благотворительность воспринималась как часть повседневной жизни. Если человек тащит тяжелый чемодан, то помочь — это норма, а не жертва или желание украсть.
Елена: При советской власти официально благотворительности не было, но своим помогали. Если кто-нибудь заболел или погорел, ему родственники и знакомые собирали деньги. Поэтому в постсоветской благотворительности, чтобы ты захотел помочь кому-то, этого кого-то нужно сделать «своим»: вызвать у проходящего мимо или случайно включившего телевизор сильную эмоциональную реакцию, подключить к чужому страданию. Отсюда все эти сюжеты о страдающем ребенке в зондах и трубках. На мой взгляд, это тупик.
Григорий: На эмоцию невозможно давить бесконечно, она атрофируется. Точнее, срабатывает защитная реакция — мы просто не можем принять столько чужой боли и начинаем отгораживаться. Однако, несмотря на не самый благоприятный контекст, бум благотворительности все равно продолжается — становится все больше организаций, нацеленных не только на адресную, но и на системную помощь. В частности, видимо, потому, что всегда есть люди, которым хочется деятельно менять мир. В политику им сейчас не пойти, за отсутствием таковой, и они идут в благотворительность. Ты литературовед, преподаватель 610 гимназии и ученица Юрия Лотмана в Тартуском университете, и долгие годы бесплатно работала в фонде волонтером. А какие еще люди в вашей команде и как они в нее попадают?
Елена: По-разному: журналисты, мамы бывших подопечных и сами подопечные, учителя, инженеры, программисты — профессия может быть любой. Но каждый из них в какой-то момент своей жизни решил, что хочет большего смысла в своей работе. Многие начинали с волонтерства, и, как только у нас открывалась вакансия, мы с радостью брали их на работу. А понимание, чем занимаются благотворительные фонды, тоже меняется. В 1990-х были льготы для юридических лиц, которые занимаются благотворительностью, и было фантастическое количество липовых фондов, помывочных контор. Я против введения таких льгот заново: страна еще недостаточно честная, репутация по-настоящему работающих благотворительных фондов, заработанная нами за полтора десятка лет, снова грохнется. Эффективнее было бы разрешить частным лицам часть подоходного налога передавать не государству, а в благотворительные организации, как в Германии или Польше. Но этого пока добиться не удается.
Григорий: В части льгот для бизнеса я с тобой не соглашусь — они, на мой взгляд, благотворительности помогут, но это отдельный разговор. Я ценю фонды, которые не только заняты прямой помощью, но и меняют картину целиком. Это даже не про деньги, а про изменение норм — в том числе в головах.
Елена: Мы участвовали во внесении поправок в закон об обороте лекарственных средств, чтобы была возможность по консилиуму легально ввезти любой не зарегистрированный в стране препарат. В онкологии сейчас происходит революция, и новые эффективные препараты появляются в большом количестве. Например, «Адцетрис», который мы первыми привезли в Россию для наших подопечных шесть лет назад, начал спасать тех пациентов с лимфомой Ходжкина, которые до этого не отвечали ни на какое лечение. К несчастью, у нас нет нулевой регистрации препаратов, признанных уважаемыми агентствами: к примеру, эффективность лекарства уже признали в США, Евросоюзе и Японии, а у нас фармкомпанию заставляют заново проводить полный цикл клинических исследований. Это значит, что многие лекарства мы получаем с опозданием на срок от трех до пяти лет, поэтому сделать процедуру ввоза незарегистрированных препаратов в страну легальной было очень важно.
Григорий: Давай про возможный запрет импорта лекарств скажем, пользуясь случаем. Если Госдума в ответ на санкции примет закон об ограничении ввоза импортных лекарственных средств, отставание будет не на пять, а на пятьдесят пять лет.
Елена: Это будет геноцид. Мы, как и множество других общественных организаций, написали во все инстанции, надеюсь, там придут в сознание. Дженерики — отечественные аналоги — могут быть как хорошими, так и чудовищными, в большинстве случаев качественные исследования об их терапевтической эквивалентности оригиналу отсутствуют, профиль токсичности по сравнению с оригиналом тоже неизвестен. А в детской онкологии с ее быстрорастущими опухолями все протоколы высокодозные, и уверенность в качестве препарата имеет решающее значение.
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Григорий Свердлин
Григорий: Расскажи, как складывалась команда фонда AdVita.
Елена: Как и любая — под задачи. В России есть отличные врачи и отличные клиники, но есть и чудовищная организация здравоохранения и огромное недофинансирование протоколов лечения. Ты помираешь — а тебе нужно прийти то за одними бумажками, то за другими, сидеть в очередях, ждать квоты. В больницах нет то одного лекарства, то другого, то оборудование встало, то врачей не хватает. Заболевший человек должен просто лечь на койку, а с оплатой его лечения должны разбираться страховые компании и клиники между собой, и государство должно позаботиться, чтобы денег хватало хотя бы на базовые протоколы. Пока это не так, наша задача — сопроводить больного от постановки диагноза до завершения лечения и даже дольше, потому что с выздоровевшими мы тоже работаем. Так как в этом процессе нет второстепенных задач, в нашей команде нет второстепенных сотрудников. Кто-то обрабатывает документы, кто-то ищет деньги и пишет отчеты, кто-то инструктирует пациентов, кто-то ищет им доноров крови или организует волонтерское сопровождение, кто-то помогает получить обезболивание — без каждого процесс прервется, будет неполным.
Григорий: Здорово, что AdVita представлена на премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». «Собака.ru» как раз та площадка, с которой не боятся говорить, что помогать — клево. В прошлом году «Ночлежка» получила премию, и из этой победы выросли другие публикации и сюжеты, из них — волонтеры и деньги: так мир и меняется. Пусть очень маленькими шагами. Ничего, мы упорные.
Елена: В середине XIX века именно в нашем городе появился новый для русской литературы жанр физиологического очерка — я говорю о «Физиологии Петербурга» и «Петербургском сборнике». В предисловии ко второму сборнику Белинский говорит, что Россия — страшно раздробленная страна, разделенная по сословиям, территориям, национальностям, и каждый существует в своей клетке и не знает, как живет другой. Задача литературы — познакомить Россию с Россией. Читателям была предложена параллельная реальность, о которой они по большей части понятия не имели: обитатели «углов», дворники, шарманщики. Я думаю, что и сейчас городская журналистика должна быть про то, что существует рядом с нами, но мы этого не видим и не знаем. В том числе и про тех, кому нужна помощь.
Григорий: Твои убеждения как человека и как главы благотворительного фонда различаются? Скажем, мы часто встречаемся на митингах, а ведь это может сказаться на организациях, которые мы возглавляем.
Елена: Каждый, кто занимается помощью, понимает, что в России есть вещи, которые вообще не должны происходить, — например, антисиротский закон. Мы знали тяжелобольных детей, которые из-за него не уехали и погибли. Когда приняли этот закон, убили детей, и это произошло на моих глазах, как на видео с заложниками. Нормальный человек просто не должен допускать таких вещей в своем присутствии, хотя бы сказать громко: «Нет, я не согласен, не от моего имени».
Григорий: А если ты не скажешь, не будешь себя уважать?
Елена: Уважать — неточное слово. Ты не сможешь себе доверять. Нет ничего удивительного в том, что мы не все знаем. Сейчас я недоумеваю, как могла столько лет жить и не думать, что во всех закрытых системах — от СИЗО до психоневрологического диспансера — людей пытают. Почему я про это не думала, где была раньше? Видимо, нужно время, чтобы мы все больше понимали и понимали про мир, в котором живем. Но как только ты узнаешь что-то, ты не можешь сделать вид, что этого не существует.
Я сама когда-то стала волонтером фонда AdVita, потому что познакомилась с мамой, которой для лечения ее ребенка нужно было 15 000 евро, а у нее их не было. Я подумала: «Невозможно, чтобы в Петербурге XXI века вопрос мог стоять так: есть деньги — ребеночек будет живой, не найдутся — умрет». Пока ты не разомкнешь систему, люди внутри нее, которым не достучаться до нас, живущих обычной жизнью, будут невидимы.
Когда люди пишут письма в наш фонд, то, рассказывая о своем ребенке, брате или муже, стараются подчеркнуть, какой он замечательный, умный, заботливый. Подсознательно они понимают: нужно выглядеть хорошим, чтобы тебе помогли. Для меня это чудовищно. Хороший ли, добрый — я хочу, чтобы это перестало определять право на жизнь. Критерий один: человеку нужна помощь. Надо быть благодарным, что жизнь существует, и беречь ее. Мы сами ничего не сделали для того, чтобы родиться, так какое право имеем рассуждать, должны ли другие продолжать жить или нет?
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МЕСТО СЪЕМКИ
Костел Святого Сердца Иисуса
Ул. Бабушкина, 57
Костел Святого Сердца Иисуса был заложен в 1907 году. Работы затянулись на десять лет, и костел освятили только после Октябрьской революции. После пожара в 1936 году храм закрыли, здание отдали Промкомбинату, а затем «Ленгазу» под общежитие. Только в 1993 году храм вернули католической общине.
Благодарим Римско-католический приход Святейшего Сердца Иисуса и лично Алексея Турманна, Томаша Якуба Башнянина; отель «ЭРА» и лично Артема Маюрникова за помощь в организации съемки
фото: Алексей Костромин
стиль: Эльмира Тулебаева
визаж и прическа: Женя Сомова, Гая Вартанян, Катерина Курта
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
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