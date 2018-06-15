Елена Грачева, AdVita: «В Петербурге живет 130 000 онкобольных, это невидимый город в городе»

Григорий Свердлин: Лена, давай о наболевшем. Что у тебя наболело?

Елена Грачева: Ощущение, что нас никто не знает и нашу работу не видит, а главное — не задумывается о масштабах бедствия. Только в Петербурге живет 130 000 онкологических больных, многим из которых нужна помощь. Это такой город в городе, невидимый.

Григорий: Согласен, изнутри нам кажется, что о благотворительных фондах знают если не все, то многие. В реальности это не так.

Елена: У нас слишком мало общегородских площадок для высказывания.

Григорий: Это правда. Все, что остается, — самим создавать инфоповоды. Тогда, по крайней мере, позовут на те площадки, что есть.

Елена: Акции — хорошо, но, организуя концерт или фестиваль, фонд занимается не своим делом. Наша ответственность — организация помощи. Мы должны знать, где и за сколько купить нужные лекарства, как маршрутизировать и поддержать больного — от диагноза до исхода, хорошего или плохого. В прошлом году адресную денежную помощь в фонде AdVita получили 997 больных, и каждая история похожа на фильм ужасов, когда, к примеру, человека из маленького городка много лет лечили не от того диагноза и он на последние деньги приехал через всю страну к нам, чтобы получить шанс выжить. Я могу рассказать много таких историй. Но сейчас истории, даже хорошо рассказанные, перестают собирать деньги.